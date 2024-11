Il presidente della regione presenta la sua Giunta. Ci sono Guccione, Ciconte, Lanzetta, e De Gaetano.

Nominata la prima parte della Giunta regionale. Il governatore Mario Oliverio annuncia la composizione della sua squadra di governo, per i "primi cento giorni di attività amministrativa".

Confermate le indiscrezioni della vigilia su Maria Carmela Lanzetta (che ha ceduto alle pressioni di Renzi), Enzo Ciconte e Guccione. Quest'ultimo è stato il primo degli eletti alle recenti regionali e la sua nomina ad assessore era scontata. Ciconte è stato 'ricompensato' dopo essere stato bruciato da Antonio Scalzo nella corsa alla presidenza dell'assemblea regionale. La Lanzetta sembrava decisa a rifiutare le lusinghe di Oliverio, e a respingere le pressioni di Renzi, ma alla fine ha accettato il nuovo ruolo, che la riporterà nella sua terra.

Leggi il commento di Pasquale Motta: La nomina della Giunta e il coraggio di Oliverio



La vera sorpresa è Nino De Gaetano. L'ex consigliere regionale non era stato candidato alle regionali, e recentemente era stato coinvolto in una inchiesta sulla cosca Tegano. Fatti del 2010, rilanciati nel 2015 proprio quando il nome di De Gaetano era considerato tra i papabili per la Giunta Oliverio. Forse per questo il governatore ha deciso di non farsi influenzare, e ha puntato sul giovane politico reggino.

Guarda: L'Inviato Speciale, intervista a Nino De Gaetano

Leggi anche: Caso De Gaetano: la guerra preventiva dei nemici del cambiamento



Garantito l'equilibrio territoriale tra Cosenza (Guccione), Catanzaro (Ciconte) e Reggio (De Gaetano).

Capogruppo Pd: Ballottaggio tra il reggino Sebi Romeo e il vibonese Michele Mirabello per la guida del Gruppo Pd in Consiglio. Se dovesse prevalere il primo, Mirabello andrebbe a presiedere la commissione bilancio.

Leggi anche: Regione, una giunta in due passi. Oliverio: ‘Nessuna paralisi’ (video)



Vincenzo Antonio Ciconte - Il consigliere regionale sarà Vice Presidente della Giunta ed assessore delegato al Bilancio, personale e patrimonio.

Carlo Guccione - Il consigliere regionale di Cosenza è l'assessore delegato al Lavoro, Formazione professionale, Attività produttive e Politiche Sociali.

Maria Carmela Lanzetta - Assessore delegato alla Riforme Istituzionali e Semplificazione amministrativa, Cultura e Pubblica Istruzione, Pari Opportunità.

Nino De Gaetano - L'ex consigliere regionale reggino è l'assessore delegato alle Infrastrutture e Trasporti.

Quote Rosa e prima convocazione - "Ovviamente al momento del completamento (dopo la seconda lettura della riforma dello Statuto) - si legge nella nota della Regione - in coerenza con la norma statutaria che prevede la rappresentanza di genere, la presenza femminile sarà designata in una quota almeno del 30%". La prima riunione della nuova giunta regionale è convocata per martedì 27 gennaio a Palazzo Alemanni.