Quando mancano pochi giorni alle elezioni comunali dell' 8 e 9 giugno prossimi, a Gioia Tauro si susseguono i comizi elettorali dei quattro candidati a sindaco: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone. Il fine settimana appena trascorso è stato denso di appuntamenti. Ad aprire gli incontri con i cittadini è stata Simona Scarcella, sabato pomeriggio in Piazza dell'Incontro.

Grintosa come sempre, sul palco ha ricevuto il sostegno del coordinatore regionale dell'Udc-Calabria Salvatore Bulzomì. L'aspirante sindaco, dirigente di Forza Italia del dipartimento Trasporti e Logistica, responsabile dell'area legale, anticorruzione e privacy dell'Autorità portuale della Calabria, può vantare il sostegno di ben 75 candidati a consigliere, suddivisi in 5 liste: Forza Italia, Udc, Agire, La Gioia del domani, La città del Porto.

«La mia è la voce di Gioia Tauro, dei cittadini delusi, lavoratori inascoltati, delle persone che non hanno avuto servizi, e non verrà messa a tacere, non si farà imbavagliare. La città per me è sacra e la difenderò, noi la difenderemo. La verità vincerà», ha affermato.

In seguito ha scandito alcuni punti del programma elettorale che sarà centrato sul recupero dell'ordinario: «Elencando quello che manca in città, diciamo quello che ci accingiamo a fare».

Sulla tematica delle strade, si è garantito un progetto, via per via, che comincerà dalla verifica del sistema fognario e idrico sottostante. Sulla questione della raccolta dei rifiuti e sulla differenziata si è assicurato un piano già pronto da attuare. Gli altri argomenti trattati sono stati: la gestione del verde pubblico; mare pulito in ottica dell'imminente stagione estiva; sviluppo del Retroporto per attrarre le aziende a lavorare a Gioia Tauro; ampliamento del commercio nel centro città che parte dal borgo del "Piano delle Fosse", attraverso un nuovo piano del traffico, l'ascolto delle esigenze dei commercianti e agevolazioni fiscali.

Un tema affrontato con attenzione è stato quello relativo alle politiche sociali, in sostegno delle famiglie con problemi economici e con persone con disabilità. In questo ambito ha preso parola Mariangela Giovinazzo, ex garante per le persone con disabilità del Comune di Gioia Tauro, e candidata a consigliere nella lista dell'Udc. La candidata ha stilato un programma sui servizi sociali, «basato sulle persone, la dignità e il valore della vita stessa».

Cura e impegno sono stati assicurati anche da Simona Scarcella: «Abbiamo scritto un programma a quattro mani con i tanti cittadini che ci hanno fatto segnalazioni. Se avrò l'onore di rappresentare la città, darò ascolto a chiunque e non permetterò che chi si rivolga al sindaco venga messo da parte».