Il primo a consegnare negli uffici comunali di San Giovanni in Fiore la lista di candidati per la tornata amministrativa del 20 e 21 settembre prossimi è stato l'imprenditore Domenico Caruso.

Progetto Fiore

Si è presentato in municipio alle poco dopo le 9 per depositare il simbolo sotto le cui insegne correrà per la carica di sindaco. Si chiama Progetto Fiore e lunedì prossimo 24 agosto, programmi e candidati saranno presentati nel corso di una manifestazione organizzata alle ore 17 nel teatro della locale Abbazia.

L'elenco dei candidati

Ecco l'elenco degli aspiranti consiglieri: Marco Pantusa, Alessio Straface, Maria Foglia, Biagio Lopez, Salvatore Perri, Maria Teresa Caputo, Massimino Mazzei, Giovanni Secreti, Rosaria Guzzo, Antonio Guarascio, Salvatore Mosca, Martina Lopez Giuseppe Nicolao, Chiara Biancospini, Maria Teresa Marasco, Antonio Cimino