La candidata per il centrosinistra alla guida della Regione: «Vogliamo presentarci ai cittadini candidando donne e uomini capaci e competenti, in grado di offrire soluzioni ai problemi»

«Registro un entusiasmo crescente tra di noi. Buon segno, ma le sorprese non sono finite, lavoriamo per ampliare l’alleanza». Lo ha detto Amalia Bruni, candidata per il centrosinistra alla guida della Regione Calabria, che ha incontrato stamattina nella sede del suo Comitato elettorale gli alleati che sostengono la sua candidatura.

«É stato un incontro proficuo - ha spiegato - svolto come al solito in un clima di grande collaborazione e cordialità, dove abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli per la presentazione delle liste che, come promesso, saranno composte da grandi professionalità. Abbiamo già pronte sette liste - ha dichiarato -, tutte all’insegna di un rinnovamento profondo che riguarda non solo gli uomini ma anche i territori. Vogliamo presentarci ai cittadini candidando donne e uomini capaci e competenti, in grado di offrire soluzioni ai problemi della Regione».