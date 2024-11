«Un tema più di tutti gli altri mi interessa. Infatti ci siamo come Lega in Lombardia, in Piemonte, in Friuli, in Veneto, in Liguria e se vinciamo lo chiederemo anche in Calabria, di occuparci di agricoltura e di pesca». Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Rende all’iniziativa organizzata da Coldiretti con la partecipazione tra gli altri, del presidente nazionale dell’associazione Ettore Prandini e del presidente regionale Franco Aceto.

Ironia su Pippo Callipo

«Pesca anche del tonno e delle sardine» ha poi ironizzato l’ex ministro degli Interni. Da segnalare la presenza in sala dell’assessore all’agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi.