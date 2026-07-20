«Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a tutti i candidati di Fratelli d’Italia che hanno scelto di mettersi in gioco con impegno e spirito di servizio. Il risultato ottenuto rappresenta un importante successo della lista Patto per i Territori, frutto di un progetto condiviso tra partiti e movimenti del centrodestra». A parlare è Denis Nesci, europarlamentare di Fratelli d’Italia, che ha lavorato in prima fila alle liste della città metropolitana per il partito di Giorgia Meloni.

«Sono state settimane intense – spiega - iniziate subito dopo la scelta del sindaco Francesco Cannizzaro di andare al voto nel più breve tempo possibile per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana. In un tempo così ristretto non è stato semplice individuare le migliori risorse da mettere in campo, ma il lavoro svolto ha dimostrato ancora una volta la forza della nostra classe dirigente e il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio. Per questo rivolgo un sincero ringraziamento agli amici della Lega, di Reggio Futura e Insieme si può, per il contributo determinante dato alla costruzione di questa esperienza comune. Un ringraziamento particolare va anche al sindaco Francesco Cannizzaro, con il quale abbiamo condiviso il passaggio conclusivo e decisivo della composizione della lista, completata con due autorevoli candidature espressione di Forza Italia».

Nesci: «Un lavoro di squadra tra le forze del centrodestra»

«È stato un autentico lavoro di squadra – spiega – tra le forze del centrodestra e desidero ringraziare tutti per la fiducia accordatami nell’affidarmi il compito di costruire la lista e coordinarne il percorso insieme al sindaco Cannizzaro. Abbiamo presentato agli amministratori una squadra capace di coniugare qualità, rappresentanza e una presenza equilibrata sull’intero territorio metropolitano. Questo risultato conferma la crescita di Fratelli d’Italia e la capacità del partito di essere sempre più un punto di riferimento per gli amministratori locali».

«Rivolgo un grande in bocca al lupo – prosegue Nesci - a Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri, chiamati a rappresentare Fratelli d’Italia all’interno della Città Metropolitana con impegno, serietà e competenza. Sono certo che sapranno svolgere il loro mandato con spirito di servizio, nell’interesse delle comunità del territorio. Un ringraziamento speciale desidero rivolgerlo ai tanti sindaci, consiglieri comunali e amministratori che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto con convinzione. In particolare, esprimo la mia gratitudine ai consiglieri comunali di Reggio Calabria che hanno condiviso l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia anche nell’Ente metropolitano, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento di questo risultato».

«Questo successo – conclude l’eurodeputato – rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Fratelli d’Italia e rafforza una filiera istituzionale che, dai territori fino a Roma e Bruxelles, continua a lavorare con determinazione per offrire risposte concrete ai cittadini. La fiducia che gli amministratori hanno accordato al nostro progetto ci consegna una responsabilità ancora più grande: continuare a costruire una presenza politica credibile, competente e radicata, capace di dare voce ai territori e di rappresentarne le esigenze nelle istituzioni. È con questo spirito che continueremo a lavorare, con umiltà, unità e senso di responsabilità, per rafforzare ulteriormente Fratelli d’Italia nell’area metropolitana di Reggio Calabria».