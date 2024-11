Ermanno Cennamo è il nuovo sindaco di Cetraro. La sua lista “Cambiamo Cetraro” ha raccolto 3242 voti, mentre Patto per il futuro, la lista del sindaco uscente Angelo Aita, si ferma a 2558 voti. 35 le schede bianche, 169 invece quelle nulle.

Nelle 15 sezioni del Comune di Cetraro, hanno votato 6014 elettori aventi diritto. L' affluenza è stata del 57,31%. 448 persone in meno rispetto alle Elezioni Comunali di 5 anni fa.

«Il popolo ha deciso - ha affermato a caldo Aieta -.Ho appena telefonato a Ermanno congratulandomi con lui per la netta vittoria. A Ermanno e alla sua squadra i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Ringrazio la mia Città per questi magnifici quindici anni che mi hanno visto impegnato e mettermi al servizio della mia comunità. Voglio infine ringraziare i miei compagni di viaggio, che in questa campagna elettorale sono stati fantastici».

Anche il consigliere regionale Giuseppe Aieta, che era sceso in campo al fianco del sindaco uscente, si è congratulato con il nuovo sindaco di Cetraro.

«Auguri ad Ermanno Cennamo, nuovo Sindaco di Cetraro - ha detto Aieta -. Chi vince governa, chi perde aiuta chi vince a governare per amore della città. Grazie ad Angelo Aita per aver servito la città in questi anni e buon lavoro al nuovo Consiglio comunale».