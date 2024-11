Manca esattamente una settimana all'esito delle votazioni comunali e la città di Cetraro scalda i motori, dopo una campagna elettorale all'insegna del buon senso e dai toni decisamente moderati. Gli sfidanti sono due: Angelo Aita, sindaco uscente che guida la lista "Patto per il futuro", e Ermanno Cennamo, ex candidato a sindaco alle scorse elezioni, attualmente capogruppo Pd della minoranza, che rappresenta la lista "CambiAmo Cetraro".

Sfida all'ultimo voto

Chi porterà a casa la vittoria? È ancora presto per fare delle previsioni, ma quel che è certo è che in campagna elettorale entrambi gli aspiranti sindaci non hanno lasciato nulla al caso, dalla comunicazione sui social alla scelta dei candidati. Per Aita, ad esempio, è sceso in campo anche il consigliere regionale Giuseppe Aieta, in corsa per un posto da consigliere comunale, mentre nella lista di Cennamo fa capolino Carmine Quercia, esponente del Pd, che fino a pochi mesi fa ha rivestito il ruolo di presidente del consiglio comunale.

I candidati della lista "Patto per il futuro"

I candidati della lista guidata da Angelo Aita sono: Giuseppe Aieta; Maria (detta Mariella) Aita; Domenico Avolio; Alessandra Bruno; Giovanni Del Trono; Simona De Pera; Concetta Grosso; Giuseppe (detto Pino) Losardo; Gabriella Luciani; Angela Onorato; Attilio Onorato; Benedetta Saulo; Ilaria Scornaienchi; Pasqualino Spinella; Ilaria Tundis; Massimiliano Vaccaro.

I candidati della lista "CambiAmo Cetraro"

I candidati della lista guidata da Ermanno Cennamo sono: Renato Alfano; Mario Castiglia; Tommaso Cesareo; Giovanna Esposito; Barbara Falbo; Cristina Forestiero; Maurizio Iozzi; Francesco (detto Franco) Lanza; Laura Losardo; Luigi Mari; Carmen Martilotta; Lorena Matta; Carmine Quercia; Giovanni Rossi; Carmen Spaccarotella; Flaminio Vattimo.

I progetti della squadra di Aita

Questa mattina abbiamo chiesto di spigarci, in caso di elezione, quali sono i progetti che saranno realizzati nell'immediato. Aita ritiene che tra le novità più importanti ci sarebbe la realizzazione del campo sportivo, atteso da dieci anni. L'idea, che ha ottenuto le autorizzazioni soltanto dieci gironi fa, è quella di un campo all'inglese, senza barriere tra calciatori e pubblico, così da stimolare anche la partecipazione delle famiglie ed educare i più giovani alla cultura sportiva.

Gli altri lavori che sarebbero eseguiti nell'immediato, dice ancora Aita, è il collettamento fognario in una zona che servirebbe circa seimila abitanti. Il sindaco uscente lo ha definito un "impegno di civiltà".

I progetti della squadra di Cennamo

Cennamo, raggiunto al telefono, ha invece spiegato che «noi abbiamo messo in campo un progetto inclusivo, visto il momento che stiamo attraversando molto difficile, dove si sono create sacche di povertà, disoccupazione, sofferenza». Ed ancora: «Abbiamo messo un progetto di persone, di uomini e donne, di partiti, movimenti e associazioni, che insieme vogliamo creare le condizioni e stare vicino a chi in questo momento ha bisogno di essere aiutato. Dare piena dignità all’essere umano».

Cennamo parla anche di centralità politica, con l'intenzione di ridare importanza al consiglio comunale, «esautorato negli ultimi anni - dice - da quello che doveva essere la discussione inerente ai problemi di Cetraro».