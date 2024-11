Per la carica di primo cittadino concorrono l'uscente Umberto Federico, Oscar Durante e Alessandro Cilento. Tutti i nomi degli aspiranti consiglieri comunali

A Luzzi sarà corsa a tre per la poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni in programma, come negli altri Comuni calabresi il prossimo 12 giugno. Della competizione elettorale farà parte l’attuale sindaco uscente Umberto Federico, che proverà a riconquistare Palazzo Vivacqua con la lista “Verso il futuro”. Alle scorse elezioni, nel 2017, Federico ebbe la meglio, con il 33,1% delle preferenze, su altri quattro candidati: G. Corallo (22,1%), A. Guccione (21,4%), M. Federico (20,6%) e S. Incutto (2,7%).

A contrapporsi al sindaco uscente ci saranno Oscar Durante e Alessandro Cilento. Oscar Durante, che per la prima volta si affaccia al mondo politico, è un apprezzato commercialista del luogo, e sarà sostenuto dalla lista civica denominata "Luzzi Unita", frutto di un accordo tra diverse figure della società civile. Al suo interno, il fronte politico che supporterà Durante, vede anche figure appartenenti al Pd e al Movimento 5 Stelle. In corsa anche la lista denominata “Ora tocca a noi” che verrà cappeggiata dal giovane avvocato Alessandro Cilento, vicino al movimento politico della Lega Calabria. Alle Comunali di Luzzi, Cilento concorrerà senza simboli di partito ma con una serie di candidati espressione dell’area civica.

Lista Verso il Futuro a sostegno di Umberto Federico

D'Acri Graziella

D'Andrea Danilo

Falbo Rocco

Fazio Ramona

Guatieri Teresa

Leone Maria Cristina

Molinaro Pasquale

Murano Mario

Palermo Gino

Scarpelli Alessandro

Sena Salvatore

Terranova Angela

Lista Luzzi Unita a sostegno di Oscar Durante

Ciardullo Ivan

Corallo Giovanni

Federico Flaviano

Gencarelli Luca

Giorno Giuseppe

Guccione Beatrice

Intrieri Angelica

Lirangi Angela Maria

Lupinacci Gianfranco

Mauro Rita

Palermo Umile

Pingitore Anna

Lista Ora tocca a noi a sostegno di Alessandro Cilento