Dopo l’amministrazione guidata da Rosaria Succurro, sono Marco Ambrogio, Pino Belcastro, Luigi Candelise, Antonio Barile e Stefania Fratto a contendersi la poltrona di primo cittadino (in aggiornamento)
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Ambrogio, Belcastro, Candalise, Barile e Fratto candidati a sindaco di San Giovanni in Fiore
Dopo Rosaria Succurro c’è stato un contestatissimo intermezzo durato circa sei mesi. Adesso, alle elezioni comunali 2026 San Giovanni in Fiore è pronta a rinnovare il proprio consiglio comunale e ad eleggere il nuovo sindaco. Ad ambire alla poltrona di primo cittadino ci sono Marco Ambrogio in rappresentanza della coalizione di centrodestra, Pino Belcastro con a sostegno una coalizione civica, Luigi Candelise quale candidato del centrosinistra ufficiale, Antonio Barile a capo di liste civiche e Stefania Fratto, anche lei espressione del civismo. Nel caso nessuno ottenga il 50% dei voti più uno, si ricorrerà al ballottaggio del 7-8 giugno.
Le liste di Marco Ambrogio
Lista “Ambrogio Sindaco”
Francesco Fragale
Lucia Nigro
Francesco Lico
Francesca Benincasa
Giuliana Dipierro
Luigi Guarascio
Serafina Tallarico
Loredana Scarcelli
Giuseppina De Santo
Maria Ferrise
Domenico Spadafora
Giuseppe Olivito Spadafora
Rosa Ambrosio
Piersaverio Greco
Rosa Mazza
Luigi Bibiani
Lista “San Giovanni Capitale”
Luigi Foglia
Lidia Andrieri
Mario Cardamone
Caterina (detta Catia) De Marco
Saveria Abbruzzino
Graziella Bibiani
Anna Alessio
Filomena Puleio
Giovanna Francesca Crogliano
Rossella Amelio
Salvatore Antonio Secreti
Saida Nadif
Biagio Gallo
Paolo Ventrici
Salvatore Fittante
Lista “per Rosaria”
Claudia Loria
Giuseppe detto Pino Marra
Andrea Sellaro
Francesca Oliverio
Antonio Talerico
Francesco Granato
Guendalina Marasco
Fiorella Cirò
Anna Marano
Bernardo Antonio Oliverio
Giovanni Costante
Aldo Pupo
Maria Valente
Antonietta Secreti
Giuseppe Cerminara
Enzo Iaquinta
Lista “Forza Italia”
Marco Gentile
Angela Angotti
Stefania Barberio
Giovanni Guarascio
Maria Antonia Iaconis
Salvatore Iaquinta
Sergio Lopez
Simona Marazita
Pasquale Martino
Giusy Migliarese Caputi
Paolo Mosca
Pina Perri
Martina Pisanelli
Giuseppina Scalise
Valentina Secreti
Noemi Succurro
Lista “Noi Moderati”
Andrea Ferrara
Yvonne Belcastro
Davide Belcastro
Rosario Bitonti
Mario Contorto
Salvatore Cofone
Giuseppe Costante
Rosellina Costante
Luisa Gatto
Antonio Lopetrone
Antonio Lucente
Anna Mazzei
Gianni Meluso
Andrea Romano
Caterina Emanuela Silletta
Filomena Silletta
Lista “Impegno Civico”
Giuseppe Simone Bitonti
Veronica Barberio
Emilio Colosimo
Simona De Luca
Caterina De Marco
Teresa Donato
Antonella Dori
Rosa Fragale
Antonella Mascaro
Francesco Mazzei
Maria Caterina Merandi
Maria Teresa Nicoletti
Francesco Oliverio
Antonietta Sirianni
Giacomo Spanò
Antonio Veltri
Lista “Valore Florense”
Antonio detto Antonello Martino
Teresa Cannizzaro
Pietro Spadafora
Isabella Bruno
Luana Mazzei
Daniela Meluso
Daniele Aiello
Luigi detto Gino Lopez
Valentina Stambene
Pasquale Audia
Francesco De Marco
Caterina Bassi
Manuela Guido
Giuseppe Umberto Conte
Rosa Bonasso
Salvatore Passavanti
Lista “ContinuiAMO”
Giovanni Fragale
Giovanna Donato
Monica Spadafora
Vittoria Romano
Valentina Alessio
Giovanni Silvestri
Rosalba Mannarino
Paolo Granato
Sonia Valentino
Alessandra Moraca
Serafino Caputo
Mario Marra
Francesca Curia
Paolo Spina Iaconis
Anita Greco
Barbara Lopez
Lista “La Sila nel cuore”
Giuseppe Rota
Pietro Paolo Audia
Rosanna Bitonti
Mariafrancesca De Franco
Federica De Luca
Francesca Fraschini
Katia Guarascio
Elena Iaquinta
Steven Ierardi
Francesca Mazzei
Alfredo Pio Perri
Michele Perri detto Taccia
Francesco Pignanelli
Teresa Maria Sellaro
Rosaria Talerico
Lara Gallo
Lista “Futura”
Serafina Lepera
Francesco Giovanni Marra
Rosa Angela Guzzo
Pietro Di Falco
Saveria Serra
Vincenzo Procopio
Giuseppe Mele
Salvatore Paletta
Renato Lacava
Antonella Panucci
Giovambattista Costanzo
Salvatore Spina
Biagio Orlando
Liberata Bennicasa
Pietro Ferrarelli
Rosa Loria
Le liste di Antonio Barile
(in aggiornamento)
Le liste di Pino Belcastro
(in aggiornamento)
Le liste di Luigi Candelise
(in aggiornamento)
Le liste di Stefania Fratto
(in aggiornamento)