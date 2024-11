Si riconferma sindaco di Soverato Ernesto Alecci che con l’85% delle preferenze mette ko gli avversari: Vittorio Sica (14%) e Cosimo Arena (1%). Una vittoria annunciata quella di Alecci che sarà alla guida della perla dello jonio per altri cinque anni.

La vittoria di Alecci

Sostenuto dalla lista “Cambiamenti”, Alecci ottiene 6.515 preferenze. Si sono recati alle urne il 65% degli aventi diritto. Il più votato nella lista è stato Daniele Vacca (1218) per il quale pare si stia pensando al ruolo di vicesindaco. Per le donne, invece, la più votata è stata Rosaria Fazzari (560).

«Ascoltando i pareri dei cittadini in questi giorni – ha dichiarato il sindaco Alecci – mi aspettavo un’affermazione, ma non un risultato così eclatante che dimostra la bontà della lista e del lavoro fatto in questi anni anche dalla gran parte dei candidati che si sono voluti presentare nuovamente. Questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta e che i cittadini hanno giudicato il lavoro fatto. È un risultato che mi inorgoglisce e mi dà la carica e l’entusiasmo per andare avanti».

E sul primo passo all’indomani delle elezioni, Alecci ha risposto che prenderà «qualche giorno di riposo da trascorrere in famiglia dopo tanto tempo in comune». «Voglio stare un po’ insieme ai miei cari – ha detto il primo cittadino – tirare il fiato e tornare a lavoro con entusiasmo ed anche più riposato».

Come sarà composto il consiglio comunale

All’interno della maggioranza del nuovo consiglio comunale entrano Daniele Vacca, Emanuele Amoruso, Francesco Matozzo, Rosaria Fazzari, Daniela Prunestì, Pascasio Matacera, Mariarosaria Pellegrino e Giuseppina Altamura. Tra i banchi della minoranza, invece, trovano posto il candidato sindaco non eletto Vittorio Sica, Teresa Anna Mirarchi, Azzurra Rita Ranieri, Giacomo Mannino.

I voti della Lista CambiaMenti

Vacca Daniele 1218

Amoruso Emanuele (detto Lele) 740

Matozzo Francesco 673

Fazzari Rosaria 560

Prunestì Daniela 517

Matacera Pascasio 504

Pellegrino Mariarosaria 496

Altamura Giuseppina 483

Del Negro Serena 453

Pezzaniti Rosalia 434

Mascaro Giuseppe 312

Castanò Christian 125