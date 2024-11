Ritorna la figura di sindaco anche in sette enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Tutti gli aggiornamenti su Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Taurianova e Cirò Marina

Sono stati 72 i comuni in Calabria impegnati nelle amministrative del 20 e 21 settembre. Nella stessa tornata, inoltre, gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi sul referendum relativo al taglio del numero di parlamentari.





I risultati delle amministrative in Calabria

Provincia di Cosenza

Campana: eletto sindaco Agostino Chiarello con 557 voti (52,85%)





con 557 voti (52,85%) Castrovillari: ballottaggio tra Lamensa e Lo Polito





Cerzeto: eletto sindaco Giuseppe Rizzo con con 546 voti (63,41%)





con con 546 voti (63,41%) Cetraro: Ermanno Cennamo con 3241 voti. Sconfitto il sindaco uscente Angelo Aita





con 3241 voti. Sconfitto il sindaco uscente Angelo Aita Dipignano: eletto sindaco Gaetano Sorcale con 743 voti (26,75)





con 743 voti (26,75) Grisolia: eletto sindaco Saverio Bellusci con 1.286 voti. Sconfitto Luigi Campagna





con 1.286 voti. Sconfitto Luigi Campagna Orsomarso: eletto sindaco Alberto Bottone con 551 voti (66,15%)





con 551 voti (66,15%) Papasidero: eletto sindaco Fiorenzo Conte con 278 (55,16%)





con 278 (55,16%) Piane Crati: eletto sindaco Michele Ambroggio con 422 voti (41,29%)





con 422 voti (41,29%) Roggiano Gravina: eletto sindaco Salvatore De Maio con 1751 (39,17%)





con 1751 (39,17%) San Fili: eletto sindaco Linda Cribari con 916 voti e 51,49% delle preferenze





con 916 voti e 51,49% delle preferenze San Giovanni in Fiore: ballottaggio tra Barile e Succurro





San Lorenzo del Vallo: eletto sindaco Vincenzo Rimoli con 1.113 voti (86%).





con 1.113 voti (86%). San Lucido: eletto sindaco Cosimo De Tommaso con 2023 (52,18%)





con 2023 (52,18%) San Pietro in Guarano: eletto sindaco Francesco Acri con 1.226 voti (50,2%).





con 1.226 voti (50,2%). Sant'Agata di Esaro: eletto sindaco Mario Nocito con 655 voti (50,62%)





con 655 voti (50,62%) Scalea: eletto sindaco Giacomo Perrotta con 2.708 voti (45,53%)





con 2.708 voti (45,53%) Tortora: eletto sindaco Antonio Iorio con 2.174 voti (57,06%)

Provincia di Catanzaro

Amaroni: eletto sindaco Luigi Ruggiero con 966 voti (95,8%). Salvatore Caccamo al 4,1%





con 966 voti (95,8%). Salvatore Caccamo al 4,1% Andali: eletto sindaco Pietro Antonio Peta con 291 voti (58%)





con 291 voti (58%) Belcastro: eletto sindaco Antonio Torchia con 468 voti (55,2%). Battuto Severino Ciaccio (44,7%)





con 468 voti (55,2%). Battuto Severino Ciaccio (44,7%) Carlopoli: eletto sindaco Emanuela Talarico con 573 voti (57,4%). Sconfitto Mario Talarico (42,5%)





con 573 voti (57,4%). Sconfitto Mario Talarico (42,5%) Davoli: eletto sindaco Giuseppe Papaleo con 2.334 voti (74,7%). Simone Corapi al 25,2%





con 2.334 voti (74,7%). Simone Corapi al 25,2% Girifalco: eletto sindaco Pietrantonio Cristofaro con 1.259 voti (33,99%)





con 1.259 voti (33,99%) Gizzeria: eletto sindaco Francesco Argento con 1999 (74,34%)





con 1999 (74,34%) Martirano Lombardo: eletto sindaco Franco Rosario Pucci con 500 voti (65%)





con 500 voti (65%) Montauro: eletto sindaco Giancarlo Cerullo con 909 voti (78,7%). Secondo Roberto Sestito, con il 20,6%.





con 909 voti (78,7%). Secondo Roberto Sestito, con il 20,6%. Montepaone: eletto sindaco Mario Migliarese con 2.789 voti (82,8%). Secondo posto per Giuseppe Macrì (16,7%).





con 2.789 voti (82,8%). Secondo posto per Giuseppe Macrì (16,7%). Palermiti: eletto sindaco Domenico Emanuele con 416 (51,61)





con 416 (51,61) San Vito sullo Ionio: eletto sindaco Antonio Tino con 498 voti (44,54%)





con 498 voti (44,54%) Sant'Andrea Apostolo dello Ionio: eletto sindaco Nicola Ramogida con 663 voti (52,74%)





con 663 voti (52,74%) Satriano: eletto sindaco Massimiliano Chiaravalloti con 899 (42,49)





con 899 (42,49) Soverato: eletto sindaco Ernesto Alecci con 85% delle preferenze





con 85% delle preferenze Taverna: eletto sindaco Sebastiano Tarantino con 1.138 voti (58,6%). Sconfitto Eugenio Canino (41,4%).

Provincia Crotone

Cirò Marina (sciolto per mafia)





CROTONE: Ballottaggio tra Voce e Manica





Rocca di Neto: eletto sindaco Alfonso Dattolo con 1.294 voti (36,67%)





con 1.294 voti (36,67%) Santa Severina: eletto sindaco Salvatore Lucio Giordano detto Lucio con 865 voti (62,28%)





detto Lucio con 865 voti (62,28%) Strongoli (sciolto per mafia): eletto sindaco Sergio Bruno con 1.915 voti (48,32%)

Provincia di Vibo Valentia

Acquaro: eletto sindaco Giuseppe Barilari con 898 voti, pari al 92% delle preferenze





con 898 voti, pari al 92% delle preferenze Briatico (sciolto per mafia): eletto sindaco Lidio Vallone con 1419 voti, pari al 62,7%





con 1419 voti, pari al 62,7% Cessaniti: eletto sindaco Francesco Mazzeo con 1093 (52,78%)





con 1093 (52,78%) Limbadi (sciolto per mafia): Pantaleone Mercuri nuovo sindaco con 1230 voti (61,81%)





nuovo sindaco con 1230 voti (61,81%) Maierato: eletto sindaco Giuseppe Rizzello con 805 voti (58,67%)





con 805 voti (58,67%) Monterosso Calabro: eletto sindaco Antonio Giacomo Lampasi con 662 voti (58,58%)





con 662 voti (58,58%) Ricadi: eletto sindaco Nicola Antonio Tripodi con 1.493 voti (50,12%)





con 1.493 voti (50,12%) San Calogero: eletto sindaco Giuseppe Maruca con 1.535 voti (56,92)





con 1.535 voti (56,92) San Gregorio d'Ippona (sciolto per mafia): sindaco eletto Pasquale Farfaglia con 600 voti (38,63%)





con 600 voti (38,63%) Serra San Bruno: eletto Alfredo Barillari





Spilinga: eletto sindaco Enzo Fulvio Marasco con 530 voti (54,08%)





con 530 voti (54,08%) Zaccanopoli: eletto sindaco Maria Budriesi con 184 voti (36%)

Provincia di Reggio Calabria

Anoia: eletto sindaco Alessandro Demarzo con 917 (67,9%)





con 917 (67,9%) Bianco: eletto sindaco Aldo Canturi c on 1242 (50,18%)





on 1242 (50,18%) Brancaleone: eletto sindaco Silvestro Garoffolo con 1570 voti (90,28%)





con 1570 voti (90,28%) Bruzzano Zeffirio: eletto sindaco Giuseppe Antonio Cuzzola con 434 voti (75,48%)





con 434 voti (75,48%) Casignana: eletto sindaco Giuseppe Rocco Celentano con 256 voti, pari al 55,29% delle preferenze





con 256 voti, pari al 55,29% delle preferenze Cinquefrondi: eletto sindaco Michele Conia con 3069 voti (74,65%)





con 3069 voti (74,65%) Giffone: eletto sindaco Antonio Albanese con 550 voti





con 550 voti Maropati: eletto sindaco Rocco Giorgio Ciurle o con 497 voti (52,54%)





o con 497 voti (52,54%) Melito di Porto Salvo: Voto nullo per mancato raggiungimento quorum





per mancato raggiungimento quorum Molochio: eletto sindaco Marco Giuseppe Caruso con 1431 voti (92,26%)





con 1431 voti (92,26%) Montebello Jonico: eletto sindaco Maria Foti con 1502 voti (44,39%)





con 1502 voti (44,39%) Pazzano: eletto sindaco Francesco Valenti con 213 voti, pari all'89,12% delle preferenze





con 213 voti, pari all'89,12% delle preferenze Platì (sciolto per mafia): eletto sindaco Rosario Serg i con 1.021 voti, pari al 78,12%





i con 1.021 voti, pari al 78,12% Polistena : eletto sindaco Marco Policaro con 4021 (73,64%)





: eletto sindaco con 4021 (73,64%) REGGIO CALABRIA: Ballottagio Falcomatà-Minicuci





Roccaforte del Greco: eletto sindaco Domenico Penna, con 157 voti pari al 61,81% delle preferenze





con 157 voti pari al 61,81% delle preferenze Samo: eletto sindaco Paolo Pulitano con 383 voti pari all'80,19% delle preferenze





con 383 voti pari all'80,19% delle preferenze San Roberto: eletto sindaco Antonino Micari con 796 voti pari al 92,88% delle preferenze





con 796 voti pari al 92,88% delle preferenze Santo Stefano in Aspromonte: eletto Francesco Malara con con 754 voti





con con 754 voti Scilla (sciolto per mafia): eletto sindaco Pasqualino Ciccone con 2.757 voti (97,8%). Ilario Ammendolia al 2,1%.





con 2.757 voti (97,8%). Ilario Ammendolia al 2,1%. Taurianova: si profila il ballottaggio tra Roy Biasi e Fabio Scionti

I votanti calabresi sono in totale 511.639, distribuiti in 681 sezioni sparse per la regione.



Oltre ai capoluoghi di provincia Reggio e Crotone, alle urne sono tornate anche Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova, centri con popolazione superiore alle 15 mila unità.



Avranno nuovi organi democratici anche diversi comuni le cui amministrazioni sono state sciolte e commissariate per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Cirò Marina e Strongoli, in provincia di Crotone, Platì e Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e Briatico, San Gregorio d'Ippona e Limbadi in provincia di Vibo Valentia.