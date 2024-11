Si vota oggi e domani, 4 ottobre, dalle 7 alle 15. In concomitanza con le Regionali, sono chiamati alle urne per il rinnovo degli organi amministrativi diversi comuni della Calabria. Ecco quali

Iniziato oggi, 5 ottobre, lo spoglio negli 82 comuni chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Le operazioni di voto si sono svolte il 3 ottobre e il 4 ottobre in concomitanza con le elezioni regionali. I seggi sono rimasti aperti ieri dalle ore 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Per le elezioni comunali hanno votato il 57,81% degli aventi diritto, contro il 62,38 delle scorse elezioni. Cosenza è l'unico capoluogo di provincia chiamato al voto.

Il network LaC seguirà in diretta anche oggi lo spoglio e i risultati nel corso nello speciale elezioni a partire dalle 15. Conducono Pietro Comito e Francesca Lagoteta.

Elezioni comunali Calabria, gli aggiornamenti

5 ottobre

Ore 9.00 - Iniziato lo spoglio delle comunali: Cosenza il comune più grande

4 ottobre

Ore 14.13 - Sette Comuni hanno già il loro sindaco

Sono sette i comuni della Calabria al voto ieri e oggi che, avendo superato il quorum strutturale fissato al 40% degli aventi diritto recatisi alle urne, hanno un sindaco praticamente eletto.

Elezioni comunali Calabria 2021: il caso Lamezia

In particolare a Lamezia si svolgono elezioni parziali e vota in 4 sezioni su 78. Un caso raro dopo il pronunciamento prima del Tar poi del Consiglio di Stato. In 4 seggi, si ricorderà, le verifiche della Prefettura appurarono anomalie. Da qui il ricorso presentato dai due ex candidati a sindaco Silvio Zizza e Massimo Cristiano relativamente alle operazioni di scrutinio delle elezioni di novembre 2019.





Elezioni comunali Calabria 2021: Cosenza e Siderno

A Cosenza invece a contendersi la fascia tricolore sono Francesco Civitelli, Francesco De Cicco, Francesco Caruso, Franz Caruso, Bianca Rende, Valerio Formisani, Franco Picchieri e Fabio Gallo.



Siderno ha invece affrontato la campagna elettorale con 5 candidati a primo cittadino: Domenico Barranca, Mariateresa Fragomeni, Stefano Archinà, Antonio Cutugno e Antonio Sgambelluri. Si vota in 19 sezioni, eventuale turno di ballottaggio – come nel caso di Cosenza - due settimane dopo.

Elezioni comunali Calabria 2021: l'elenco dei Comuni al voto

Provincia di Catanzaro

• Argusto

• Badolato

• Borgia

• Cenadi

• Chiaravalle Centrale

• Cicala

• Conflenti

• Decollatura

• Falerna

• Feroleto Antico

• Jacurso

• Lamezia Terme

• Martirano

• San Sostene

• Serrastretta

• Soveria Mannelli

• Soveria Simeri

• Tiriolo

• Torre di Ruggiero

• Vallefiorita



Provincia di Cosenza

• Aieta

• Albidona

• Altilia

• Amendolara

• Belmonte Calabro

• Bisignano

• Calopezzati

• Celico

• Cerisano

• Cleto

• Cosenza

• Falconara Albanese

• Francavilla Marittima

• Fuscaldo

• Guardia Piemontese

• Lago, Mangone

• Marano Principato

• Pietrafitta

• Rogliano

• Rovito

• San Cosmo Albanese

• San Demetrio Corone

• San Lorenzo Bellizzi

• San Nicola Arcella

• San Pietro in Amantea

• Sangineto

• Scala Coeli

• Spezzano della Sila

• Zumpano



Provincia di Crotone

• Casabona

• Cotronei

• Crucoli

• Pallagorio

• Petilia Policastro



Provincia di Reggio Calabria

• Bova

• Camini

• Careri

• Delianuova

• Ferruzzano

• Galatro

• Gerace

• Mammola

• Melicuccà

• Melicucco

• Melito Porto Salvo

• Palizzi

• Polistena

• Roghudi

• San Lorenzo

• Sant’Agata del Bianco

• Seminara

• Siderno

• Stilo



Provincia di Vibo Valentia

• Brognaturo

• Dasà

• Filadelfia

• Francica

• Joppolo

• Polia

• Sant’Onofrio

• Zambrone