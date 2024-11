Politica in fermento in vista delle elezioni amministrative di questo 2023 che coinvolgeranno 793 comuni italiani. Il Consiglio dei ministri ha infatti indicato le date delle comunali che si terranno il 14 e il 15 maggio per il primo turno, il 28 e il 29 maggio per l’eventuale turno di ballottaggio, ove previsto. In provincia di Cosenza sono 15 i Comuni al voto, dove i cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale.

Tra questi ci sono centri importanti come Castrolibero (il primo cittadino uscente Giovanni Greco non può più candidarsi), Cariati e Casali del Manco. In più tornerà alle urne anche Carolei che metterà un punto all’esperienza commissariale. Ecco tutti i nomi e tutte le liste in campo, da presentare entro oggi (sabato 15 aprile) alle 12. In tre comuni su quindici, il consiglio comunale si rinnoverà nelle amministrative 2023 per motivi differenti da quelli naturali: si tratta di Carolei, Piane Crati e Mandatoriccio. Per consultare liste e candidati continua a leggere su Cosenzachannel.it