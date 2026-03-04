In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, si aggiunge un nuovo nome alla corsa per la carica di sindaco. L’imprenditore Michele Maccarone ha ufficializzato la propria candidatura alla guida del Comune di San Calogero con la lista “Amministrare Insieme San Calogero Calimera”.

Figura conosciuta nel territorio vibonese per la sua attività imprenditoriale, Maccarone ha motivato la decisione con la volontà di impegnarsi direttamente per il futuro del paese. «Mi candido perché amo San Calogero e la voglio vedere più bella, accogliente, viva e solidale», ha dichiarato, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e del coinvolgimento della comunità nelle scelte amministrative.

L’aspirante sindaco ha spiegato che la scelta è maturata dopo una riflessione personale e che il progetto punta su competenza, lavoro di squadra e apertura al contributo della società civile. Tra i temi indicati come prioritari figurano la gestione della frana e la riapertura del vecchio tracciato, il sostegno alle attività economiche locali, il decoro urbano, la trasparenza amministrativa e la valorizzazione delle risorse del territorio.

Nel corso dell’annuncio non sono mancate critiche all’amministrazione uscente guidata dal sindaco Giuseppe Maruca, ritenuta da Maccarone non adeguata rispetto alle esigenze della comunità. Il candidato ha parlato della necessità di un cambio di passo e ha annunciato la volontà di presentare una squadra composta da volti nuovi, con l’obiettivo di rappresentare le diverse sensibilità presenti a San Calogero e nella frazione di Calimera.

Con questa candidatura prende ufficialmente avvio il confronto politico in vista dell’appuntamento elettorale di fine maggio, che vedrà i cittadini chiamati a scegliere la nuova guida dell’amministrazione comunale.