È sfida a cinque a Paola, dove ieri si è votato per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La città di San Francesco è tra le quattro calabresi con più di quindicimila abitanti – le altre sono Acri, Catanzaro e Palmi. Sono in corsa per la poltrona di primo cittadino: l'uscente Roberto Perrotta, Paolo Alampi, Emira Ciodaro, Giovanni Politano e Andrea Signorelli.

I risultati

18.00- Nell'aggiornamento dei dati per Paolo Alampi 446 voti (7,4%), per Emira Ciodaro 1631 voti (27,05%), Roberto Perrotta 1519 voti (25,19%) e per Giovanni Politano 1530 voti, con una preferenza del 25,38%.

16.00 - A Paola al momento in testa Emira Ciodaro con 422 voti (26,19%). Segue Giovanni Politano con 413 voti (24,64%). C'è poi il sindaco uscente Roberto Perrotta con il 24,77% (399 voti). Andrea Signorelli 230 voti (15,52%). Paolo Alampi si ferma al momento all'8,1% (141 voti).

L'affluenza a Paola

Per le amministrative a Paola si è recato alle urne il 63,26% degli aventi diritto, un dato in lieve calo rispetto alle scorse comunali quando si registrò un’affluenza del 69,98%. Lo spoglio è iniziato alle ore 14.

I candidati a sindaco

Paolo Alampi è sostenuto dal Movimento 5 stelle e da Dema. Ad appoggiare Emilia Ciodaro ci sono invece cinque liste civiche: Forza Paola Domani, SìAmo Paola, Cuore Azzurro, La mia Paola e Progetto Democratico. Quattro le liste al fianco di Roberto Perrotta, sindaco uscente: Paola al centro, Azione Paola, Paola Sempre e Italia del Meridione. Giovanni Politano è sostenuto da quattro liste civiche: Grande Paola – I Moderati, La migliore Calabria, Orizzonte Paola e Insieme. Infine, due le liste che appoggiano Andrea Signorelli: Rigeneriamo Paola e Rete dei beni comuni.