Elezioni previste a Reggio Calabria per il 20 e 21 settembre: ecco come funzionano la legge elettorale e il voto disgiunto. L'elenco completo di candidati e liste

Tra le città chiamate al voto alle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre c'è anche Reggio Calabria. Qui sono nove i candidati sindaco, mentre le liste a loro collegate sono 32 per un totale di 914 candidati al consiglio comunale.

Quando si vota a Reggio Calabria?

Il Parlamento ha stabilito l’accorpamento del voto, che coinvolge oltre 1.100 comuni, al referendum sul taglio dei parlamentari.

Le elezioni si sarebbero dovute svolgere in primavera, ma a causa dell’emergenza coronavirus il voto è slittato a settembre.

Il Viminale ha dichiarato ufficialmente che le elezioni a Reggio Calabria e negli altri comuni interessati dalle amministrative 2020 si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Per evitare assembramenti si torna a votare in due giornate, l’orario di apertura dei seggi è dalle 07.00 alle 23.00 per Domenica 20 e dalle 07.00 alle 15.00 per lunedì 21

Lo spoglio dei voti per il primo turno delle elezioni comunali inizierà alle ore 9 di martedì 22 settembre, dando così la precedenza allo spoglio per il referendum.

Le date degli eventuali ballottaggi delle elezioni amministrative sono previsti dopo due settimane: il 4 e 5 ottobre.





I candidati a sindaco e le liste

Giuseppe Falcomatà: (Partito Democratico – 11 Liste a Sostegno ) Liste: Partito Democratico, Italia Viva, Reggio Coraggiosa, A Testa Alta-PSI, Reset, S’Intesi, Innamorarsi di Reggio, La Svolta, Patto per il Cambiamento, Primavera Democratica, Reggio Bene Comune-Reggio non si Lega





(Partito Democratico – 11 Liste a Sostegno ) Liste: Partito Democratico, Italia Viva, Reggio Coraggiosa, A Testa Alta-PSI, Reset, S’Intesi, Innamorarsi di Reggio, La Svolta, Patto per il Cambiamento, Primavera Democratica, Reggio Bene Comune-Reggio non si Lega Antonino Minicuci : (Senza Tessera di partito Quota Lega – 10 Liste a Sostegno): Liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Minicuci Sindaco, Lega, Ogni Giorno Reggio Calabria, Reggio Attiva, Nuova Italia Unita, Cambiamo con Toti, Meda, #AmaReggio;





: (Senza Tessera di partito Quota Lega – 10 Liste a Sostegno): Liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Minicuci Sindaco, Lega, Ogni Giorno Reggio Calabria, Reggio Attiva, Nuova Italia Unita, Cambiamo con Toti, Meda, #AmaReggio; Saverio Pazzano : (La Strada – 2 liste a sostegno). Liste: La Strada, Riabitare Reggio)





: (La Strada – 2 liste a sostegno). Liste: La Strada, Riabitare Reggio) Fabio Foti: (M5S – 1 lista a sostegno). Liste: Movimento Cinque Stelle





(M5S – 1 lista a sostegno). Liste: Movimento Cinque Stelle Fabio Putortì: (Miti Unione del Sud – 1 lista a sostegno). Liste : Miti Unione del Sud





(Miti Unione del Sud – 1 lista a sostegno). Liste : Miti Unione del Sud Klaus Davi: (Senza tessera di partito – 1 lista a sostegno). Liste: Klaus Davi





(Senza tessera di partito – 1 lista a sostegno). Liste: Klaus Davi Pino Siclari: (Partito Comunista Lavoratori – 1 lista a sostegno). Liste: Partito Comunista dei Lavoratori





(Partito Comunista Lavoratori – 1 lista a sostegno). Liste: Partito Comunista dei Lavoratori Maria Laura Tortorella: (Patto Civico – 1 lista a sostegno). Liste: Patto Civico





(Patto Civico – 1 lista a sostegno). Liste: Patto Civico Angela Marcianò: (Senza tessera di parito – 4 liste a sostegno). Liste: Msi Fiamma Tricolore, Identità reggina, Per Reggio Città metropolitana e In marcia

Giuseppe Falcomatà: avvocato classe ’84, esponente del Pd, si presenta alle elezioni per la riconferma da sindaco uscente dopo aver amministrato per sei anni anche a causa del rinvio delle elezioni a causa dell’emergenza Covid. Celebri i suoi “passa pa casa” durante il lockdown.

Antonino Minicuci: nato nel 1954 a Melito Porto Salvo, dottore in giurisprudenza, ha ricoperto l’incarico di segretario generale in diversi enti e di direttore generale alla Città Metropolitana. Protagonista della ricostruzione del ponte di Genova conosce Matteo Salvini che lo vuole candidato a Reggio

Saverio Pazzano: è nato a Reggio Calabria nel 1979. Laureato in Lettere Classiche si è successivamente specializzato nell’insegnamento di materie letterarie e delle lingue classiche. La sua candidatura civica è appoggiata da Luigi De Magistris

Fabio Foti: ha conseguito il diploma di Maturità Classica nel 1984 presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria con voto 52/60. Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1991 presso l’Università degli Studi di Messina con voto 110 e lode/110. Candidato con il M5S

Fabio Putortì: Nato nel 1976, ha studiato presso l’Università degli studi di Messina, laureandosi e conseguendo il titolo di Giurista delle Pubbliche amministrazioni e d’impresa. Ha creato il Comitato pro aeroporto dello Stretto, in difesa del “Tito Minniti”.

Klaus Davi: Giornalista, massmediologo è nato nel 1965 a Biel, Svizzera. É laureato in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. A lui si deve il riconoscimento di intitolazione della prima via al mondo ad una vittima di ‘Ndrangheta a causa dell’omofobia.







Pino Siclari: docente di filosofia ora in pensione, sin da giovane si è impegnato per combattere l’ingiustizia sociale causata dal capitalismo e per costruire una società socialista. Attivo nel movimento del ’68, aderisce al PSIUP di cui diventa dirigente giovanile.

Maria Laura Tortorella: Nata il 5 giugno 1964, è abilitata alla professione di dottore commercialista, ma anche acquisito una seconda laurea in scienze politiche. Dal 1975 scout Agesci. Attualmente lavora alla Prefettura di Reggio Calabria.

Angela Marcianò: Avvocato giuslavorista. Già assessore ai Lavori Pubblici, Legalità e Trasparenza, Politiche della casa, Attuazione Protocollo Anac, Dismissione del ghetto di Arghillà e abusivismo commerciale del comune reggino nella prima giunta Falcomatà prima della clamorosa rottura tra i due.

Come si vota? Le legge elettorale

La legge elettorale prevede un sistema di tipo maggioritario per ciò che concerne l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene con un sistema proporzionale. Per ragioni di governabilità, al candidato sindaco che risulterà vincitore sarà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti, all’interno dell’assise comunale, saranno assegnati alle altre liste in maniera proporzionale, secondo il “metodo D’Hondt”. Il numero di consiglieri comunali sarà di 32, escluso il sindaco. Otterranno un seggio tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato una soglia di sbarramento che la legge fissa nel 3% dei voti.

Previsto il ballottaggio

Reggio Calabria è un comune al di sopra dei 15mila abitanti. Ciò significa che, se nessun candidato dovesse ottenere la maggioranza al primo turno, allora si procederà a ballottaggio fra i due candidati più votati.

È possibile il voto disgiunto

A differenza delle elezioni regionali dove si era vincolati alla scelta di un candidato al Consiglio collegato al presidente indicato dalla coalizione, alle Comunali è possibile esercitare il voto disgiunto. L’elettore dunque potrà scegliere un candidato al Consiglio di un partito di centrosinistra e votare per il candidato sindaco del centrodestra e viceversa.

O comunque scegliere liberamente sia il consigliere comunale, di qualunque partito, e poi indicare il candidato sindaco senza che sia necessario alcun collegamento. Il voto così espresso viene attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata prescelta. In questo modo appunto i voti vanno da una parte (alla lista ed al consigliere) e contemporaneamente anche a un sindaco di un altro partito o coalizione.

Doppia preferenza di genere

Sarà possibile inoltre per l’elettore inserire nella scheda due voti di preferenza sulla lista, uno per ogni genere (uomo/donna), ma non due uomini o due donne. Non per due uomini o per due donne. Si può votare ancora anche solo per un Consigliere. Questi voti così espressi (alla lista ed ai consiglieri), vanno automaticamente al candidato sindaco. A meno che, come illustrato prima, l’elettore non opti per il voto disgiunto indicando il candidato sindaco sostenuto da altra lista.

Liste e candidati al consiglio comunale

Di seguito l’elenco completo delle liste e dei candidati al consiglio comunale

LISTE A SOSTEGNO DI FALCOMATÀ

Partito democratico

Giuseppe Marino

Angela Martino

Antonio Castorina

Lucia Anita Nucera

Rocco Albanese

Nancy Iachino

Vincenzo Marra

Giuseppe Francesco Sera

Ersilia Andidero

Francesco Orlando Barreca

Daniela Borzumati

Giuseppe Campolo

Salvatrice Caracciolo

Vincenza Maria Grazia Ceniviva

Maria Core

Gemma Maria Cotroneo

Francesca Costantino

Maria Crucitti

Ilham El Meliani

Federica Maria Lacava

Rosario Lucà

Stefania Marcianò

Emilio Minniti

Daniela Musso

Giovanni Palermo

Teresa Giovanna Pensabene

Consolata Putortì

Carmelo Sapone

Anna Maria Sciarrone

Carmela Scordo

Domenico Sgrò

Maria Claudia Stanciu

Lista S’intesi

Borgia Ilenia

Caccamo Patrizia

Calabrese Giorgio

Calabrò Rosa

Cardia Mario

Chirico Saverio Simone

Cilio Valeria

Falcone Angela

Gafà Roberta

Giordano Maria

Granillo Maria Stella detta Stella

Ielo Giuseppe

Iero Ilaria

La Camera Massimiliano detto Max

Lacava Giuseppina Ermanna

Latella Domenico

Malara Marcantonio detto Nino

Minutolo Massimiliano detto Max

Mirandoli Carmen

Muscolo Stefania

Neto Dell’Acqua Emanuele detto Neto

Nucera Maria

Palmenta Giuseppina detta Lilly

Quartuccio Daniele

Romeo Stefano

Sangiovanni Melina Consuelo detta Melina

Sinicropi Umberto Primo

Surace Giorgio

Toscano Bruno

Tripodo Martina Consuelo

Votano Iolanda

Lista Innamorarsi di Reggio

Alizio Caterina

Aquilino Carmelo

Cantarella Giuseppe

Carbone Paola

Cardona Sabrina

Caridi Libero detto Bibi

Carrozza Giuseppe Francesco

Chindemi Stefania

Chirico Antonino

Cicciù Stefania

Cogliandro Filippo

Comi Anna

Costantino Carla

Criaco Rodoldo

Cuzzocrea Giuseppe detto Pino

Dascola Giuseppe

Gangemi Francesco detto Ciccio

Malara Saverio Palmiro

Neri Ugo

Novello Luigi

Paganin Valentina Bruna

Paravicini Chiara

Pipari Antonino

Romeo Vincenzo Maria

Sacchetti Luigi

Scionti Angela

Silang Ana

Spagna Demetrio

Tripodi Simona

Venezia Umberto

Versace Carmelo

Italia Viva

Arduca Teresa Vincenza

Artuso Antonio

Bagnato Domenica Maria

Borrello Maurizio

Brunetti Paolo

Chiriatti Lidia Deborah

Costantino Valeria

D’agostino Giovanna

De Stefano Irene

Douraibi Naima

Douar Zrirat (Marocco)

Gatto Ilenia

laria Lorenzo

Idolo Antonella

Latella Giovanni

Libri Gabriele

Manglaviti Pietro detto Piero

Marafioti Italia Daniela

Morello Annalisa

Novarro Deborah

Papandrea Caterina

Paviglianiti Simone

Pellicano’ Alessia

Politi Sonia

Quartullo Pasquale

Rito Giuseppina

Romeo Antonino

Settembre Michela

Spano’ Francesco

Spinella Pasquale Danilo

Surace Vincenzo

Tramontana Giovanni detto Gianni

A testa alta

Baronetto Antonella

Basile Rocco

Calabrò Irene Vittoria

Cardia Maria

Coppola Giuseppe

Corsaro Cinzia

Cuzzola Maria Cristina

De Vito Maria Emanuela

Franco Luigi Rocco

Giordano Simona

Le Pera Antonio

Lo Giudice Silvia

Lombardo Carmelo

Macheda Salamone Christian Mattia

Morabito Gianluca Giuseppe

Nicolazzo Samantha Emanuela

Pansera Giovanni

Quattrone Mariachiara detta Chiara

Riganello Deborah

Rito Giovanni

Russo Pasquale

Ruvolo Antonio

Santagati Carmelo

Santisi Antonino

Sergi Caterina Loredana detta Katya

Sgambellone Tiziana

Suraci Antonino

Tripodi Fortunato

Vazzana Fortunato

Ventura Maria Assunta

Vizzari Rocco

Zimbalatti Antonino detto Zimba

Articolo 1

Lanucara Antonia

Delfino Demetrio

Quartuccio Filippo

Alaimo Fortunata detta Nadia

Alati Giuseppina

Amato Vincenza

Araniti Antonino detto Nino

Arecchi Antonino Salvatore detto Tonino

Aricò Brunella Vanessa detta Bruna

Bertullo Laura

Bisceglia Giuseppe

Campolo Giovanni

Castiglia Sarina detta Sara

Chirico Angela

Crea Paola

Fascì Pasquale Domenico

Guarnaccia Maria

Gullì Antonio

Haduc Natividad detta Nati

Marrapodi Maria Grazia della Lamma

Nechifor Angelica

Nocera Giuseppe detto Peppe

Nostalgi Davide

Pellicanò Veronica

Pennestrì Mariachiara

Provenzano Valeria

Raglianti Gina Maria Giovanna detta Gina

Spinelli Immacolata detta Imma

Suraci Francesco detto Franco

Tomaselli Bruno Tomasello Francesca

Triolo Giuseppe

Reggio Bene Comune

Cogliandro Massimo

Sorgonà Filippo

Allaoua Samir

Arnò Fabrizio

Autolitano Sandro

Casciano Rossella

Cucinotta Fortunato

De Tommasi Fabio

Errigo Santina Rossella

Lamanna Salvatore

Loutiri Atif

Malafarna Guglielmo

Manganaro Consuelo

Mangino Lorenzo

Marino Maurizio

Millimaggi Mariachiara

Murolo Donata Maria

Pirrello Filomena

Principato Michele

Romeo Filippo

Shah Hussain Khah

Spadafora Giuseppe

Surace Valeria

Violante Serena

Patto per il cambiamento

Bonadio Daniele Antonio

Ciavorella Emma

D’Agostino Rosa detta Rosy

Marino Vincenzo

Meduri Ivan Salvatore

Michalska Wioleta

Minniti Paolo Giovanni detto Giampaolo

Moscato Antonio

Neri Francesco detto Franz

Neri Caterina

Nicolò Anna

Nordo Giorgio

Nucara Francesco

Palamara Pietro Giuseppe Domenico

Panella Arturo

Piromalli Gianluca

Puglisi Carmelo Antonio

Rizzello Michelangelo

Sapone Fortunata Maria

Scrivo Mario Pasquale Antonio

Suraci Teresa

Terzinio Angela

Varaldo Gabriele Teobaldo

Lista Reset

Ammendola Angela Rita

Bernardi Carmela

Calabrò Antonio

Carneri Francesca

Ciccone Teresa Maria

Corigliano Laura Giovanna

Costantino Noemi Maria

Costarella Fabrizio Carmine

De Stefano Filippo

Ferraro Carmela Daniela

Foti Paolo

Gambino Raffaella

Giordano Giuseppe

Guarnaccia Mariaelisa

Iancu Ana Mura

La Mantia Domenica detta Monica

Lucisano Vincenzo Fabio Luciano

Marino Lavinia

Marrapodi Antonio Luigi

Martorano Donatella Fortunata

Nato Vincenzo

Neri Armando

Pagano Vincenzo

Pirilli Domenica

Porpiglia Domenica detta Dina

Raffa Antonio

Romeo Maria Annunziata

Rotta Angelo

Scrivo Giuseppa detta Pina

Secondo Alessia

Sentina Alessandro

Tripodi Paolo

La svolta

Amodeo Domenica detta Mirella

Attisani Pietro

Bevacqua Anna

Bova Giovanni

Campolo Gaetano

Casile Federica

Castellone Serafina detta Sara

Condello Maria

Cotroneo Patrizia

Cozza Maria Angela

D’Amico Domenico

Foti Maria

Gattuso Carmen

Iadicola Cinzia

Laurendi Monica Maria

Malara Antonio

Mancuso Maria Vittoria

Marino Rosanna

Merenda Massimiliano detto Massimo detto Max

Molè Roberto

Morabito Paolo

Muraca Giovanni

Nicoletta Pamela

Pedullà Fabio

Piazza Giovanna Alessandra

Pitasi Nicola

Ranieri Maria

Ravenda Francesca Valeria

Romeo Carmelo

Serra Angelica

Vazzana Roberta

Vitale Marco

Primavera democratica

Attinà Giuseppe

Bongani Santo

Burrone Filippo

Canale Domenica

Cardia Donatella

Cassalia Demetrio

Condello Domenico Carmelo

Cozzupoli Angela

De Girolamo Filippo

Errante Daniele

Ficara Antonia detta Antonella

Furfari Sergio Giacomo

Gallo Miriam

Leta Elvira Aurora

Malara Gaia Maria

Messineo Valentina

Modafferi Orazio

Montoli Angela

Morabito Andrea Fortunato

Moschella Francesca

Nastasi Arturo

Pangallo Francesco

Sassi Filippo

Scopelliti Danilo

Siclari Dario

Spanò Antonino

Spinella Carmela detta Carmen

Suraci Luisa

Ventura Francesca

Villa Alessandro

LISTE A SOSTEGNO DI ANTONINO MINICUCI

Forza Italia

Caracciolo Maria Antonietta

Imbalzano Pasquale

Maiolino Antonino

Eraclini Giuseppe

Aricò Domenica Alessandra

Barreca Antonella

Biondo Angela Maria Consolata

Caridi Antonino

Cartisano Ilenia

Cedro Mabel

Cilione Marianna

Colella Valentina Maria

Cuzzocrea Giandomenico

De Blasio Daniela

Di Giorgio Amanda

Federico Maria Carmela

Filocamo Tiziana Eleonora

Foti Vincenzo

Giordano Giuditta

Iannò Fabio

Latella Saverio

Lona Felicia

Milia Federico Andrea

Paviglianiti Paolo

Pentivolpe Gloria

Pizzi Francesca

Putortì Giovanni

Rositani Radegonda

Saffioti Maria Teresa

Scollita Maria Rita

Siclari Matteo

Triolo Giuseppa

Fratelli d’Italia

Ripepi Massimo Antonino Detto Tripepi

Dattola Luigi Detto Luigione

Marino Demetrio

Attina’ Roberto

Chirico Cristian

Curatola Filomena Marialuisa Detta Luisa

D’agui’ Monica

D’amico Sebastiano Detto Nuccio

Fazio Anna Maria

Gatto Paolo

Labate Giuseppe

Lagana’ Saverio Giuseppe

Latella Elena Ines

Ligato Monica Andrea

Marciano’ Pietro Vincenzo

Martorano Sabrina

Occhipinti Riccardo

Oronzio Pasquale Detto Paco Detto Oronzo

Parpiglia Kevin

Polimeni Mariagrazia

Postorino Antonia Detta Antonella

Pugliese Dorella

Putorti’ Giuseppe

Quattrone Orsola Alessandra

Romeo Annunziata Detta Anna

Romeo Vincenzo

Siclari Ernesto

Sorbo Sabrina

Stellitano Dario Francesco

Trombetta Giuseppe

Vazzana Maria Domenica Detta Mariella

Zumbo Maria Grazia Detta Mery

Minicuci sindaco

Luigi Barbera

Massimiliano Careri

Antonino Catalano

Vincenzo Ciro

Vittorio Clemeno

Vincenzo Criaco

Giuseppe De Vuono

Francesca Eroi in Polimeni

Sabrina Falduto

Giuseppe Gattuso

Nezha Lazreq

Leone Lusicano

Vincenzo Marrari

Domenico Giancarlo Martino

Maurizio Armando Mazzacuva

Maria Meduri

Elisabetta detta Liz Papalia in Sapone

Alessia Parpiglia

Caterina Maria detta Ketty Romeo

Walter Romeo

Guido Rulli

Bruno Giuseppe Sergi

Anna Maria Spanti

Samuele Berlino

Eleonora Filocamo

Lega

Imbalzano Emiliano

Barcella Giovanna

Bellantoni Filippo

Bonfiglio Giulia

Cacciola Grazia

Cambareri Rosa

Cilona Rocco

D’Ascoli Giuseppe detto D’Ascola

De Biasi Giuseppe

Diano Francesca

Gangemi Giovanni

Giordano Giuseppa Grazia

Gullì Margherita detta Rita

Licastro Domenico

Lizio Giovanni

Lorenti Roberto

Morabito Demetrio detto Mimmo

Nava Felice Roberto

Navella Roberto

Peduto Clemente

Pepitto Vincenzo

Giuseppina Pizzimenti

Polimeno Francesco detto Frank

Quattrone Francesco

Restuccia Bruno

Rossi Roberta

Sapone Mariangela

Seminata Desirée

Serra Anna

Spinella Maria

Tedesco Antonio

Verduci Angela

Ogni giorno Reggio Calabria

Maria Accardi

Ammendolia Franco Gino

Andidaro Carolina

Armandini Giovanni

Azzarà Antonino

Borrello Caterina

Branca Francesca

Calarco Donatella Teresa

D’Agostino Giulia

D’ascola Paolo

Dell’Osso Valerio Angelo Maria

Donato Rosanna Maria

Elshikh Eslam Mohamed Refeat Darwish Abdelsayed (detto l’egiziano)

Errante Antonio (detto Antonello)

Ficara Michele

Franco Anna Maria

Giustra Graziella

Marino Pietro

Martino Ermelinda

Mileto Antonino

Mollica Michela

Ozimo Francesco (detto Pietro)

Panuccio Elena

Polito Emanuele

Rognetta Michele Valentino

Romeo Augusto

Romeo Domenico (detto Do.ro)

Scoglio Flaviana Floramaria

Sio Francesca

Surace Enrico Maria

Tomaselli Angelo

Vadalà Consolata

Reggio Attiva

Adamo Annunziato

Alvaro Maria Eugenia

Arcidiaco Stefania Lucia

Borzumati Luigia

Cama Angelo

Cassone Santina

Catanzaro Emanuela

Colicchia Renato

Condello Consolata C.

Cuzzocrea Francesco Giuseppe

Falduto Giuseppe

Ferrara Maria

Fusco Attilio

Iaria Tiziana

Malaspina Nicola Antonio

Maviglia Ilaria

Minniti Paolo

Morabito Grazia Maria

Palermiti Antonio Carmelo

Paviglianiti Umberto

Pinto Giuseppe

Quartuccio Rosa

Riggio Giovanni

Romeo Francesca

Rumi Giuseppe

Scevola Giuseppe

Scrivo Giovanna

Sorgonà Alessandro

Turano Emanuele

Vena Giuseppe

Vizzari Giuseppe Roberto

Attisano Ornella

Nuova Italia Unita

Catalano Luigi

Sabina Laboccetta

Foti Gioachino

Marianna Marino

Fabrizio Crea

Carmela Magno

Sciarrone Giuseppe

Michela D’Agostino

Calarco Antonio

Parola Rita

Castaldo Roberto

Amodeo Angela

Corigliano Paolo Antonio

Manca Rosa Nato

Versaci Letterio

Morabito Carmela

Santo Ficara

Mazza Francesco

Junior Falcone

Giuseppe Catanese

Giuseppe Arco

Maurizio Ferraro

Stefano Martorano

Battaglia Vincenzo

Falduto Domenico

La Marca Domencio

Grasso Giovanna

Scuderi Giuseppe

Megale Carmen

Vita Luca

Siddi Enrico

Irrera Antonia

Cambiamo con Toti

Abrami Francesca Miriam

Angelone Saverio

Califano Gianluca

Callea Francesco

Centofanti Maria Giuseppa

Chirico Antonino

Curia Annaria

De Stefano Demetrio detto Mimmo

Fotia Demetrio

Giglio Mario

Mangiola Candelora

Marino Maria

Martorano Giuseppe

Mercurio Alessia

Morano Daniela

Morena Doemnica

Palumbo Caterina Jessica

Pellabruni Vincenzo

Provenzano Graziana

Quattrone Demetrio

Romano Amalia Grazia

Surace Pietro Paolo

Tripodi Angela Carmela

Meda

Andidero Paola

Anoldo Francesco

Assumma Rosalba

Azzarà Francesco

Barcella Maria

Borrelli Salvatore

Calzone Maria

Catalano Domenico

Donato Emanuela Caterina Simona

Franco Antonino

Giustra Domenico

Mastrandrea Marilena

Megale Federica

Calafiore Nicola

Pulitanò Antonino

Labate Maria Consolata

Quattrocchi Sergio

Pittella Biagio

Siclari Stefano

Suraci Domenico

Tiscari Marco

#AmaReggio

Arminio Giovanna

Bardo Vincenza

Benarbia Abdelaif

Calafiore Daniela

Carlini Giovanni

D’Agostino Antonio Giuseppe

De Marco Vilma Teresa

Fontana Giuseppe

Giovannelli Maria Cristiana

Guarnaccia Giuseppe

Iacopino Luigi

Labate Nicoletta Maria

Laganà Francesco

Lanzoni Simona Santa Maria

Latella Angela

Malara Giuseppe

Marcianò Giovanni

Marciano Marcello

Marra Teresa

Monoriti Marika

Morabito Daniele

Praticò Massimo

Quattrone Domenico

Raimo Marilena

Sassi Luigi

Scopelliti Daniela

Siclari Domenico

Signorelli Roberto

Singh Ranjit

Surace Luciano

Votano Giovanni

LISTE A SOSTEGNO DI SAVERIO PAZZANO

Lista La strada

Anghelone Giovanna Detta Jenny

Brandolino Fabio

Carricato Flavia Assunta

Cartella Barbara

Chirico Rosa Detta Rosy

Crupi Carmela Annunziata Detta Carminella

Faraone Antonio Detto Antonello

Fausto Maria

Fotia Anna

Guarniera Livia

Guerrieri Antonio

Lia Francesco

Libri Domenico Detto Mimmo

Malavenda Consolato Roberto

Mangiola Ivan Nicola

Marchese Caterina

Marcianò Filippo Maria

Martino Lorenzo Pio Massimo

Nicolò Francesco Alessandro

Nunnari Pietro Dario

Orlando Salvatore

Palumbo Fabio Domenico

Polimeni Stefania Domenica

Praticò Antonello

Rappoccio Francesca

Russo Melania

Scerra Maria Pia

Schipani Paola Maria

Scordino Valentino

Sgrò Maria Rowena Detta Sgro

Surace Marcella

Tommasello Chiara

Riabitare Reggio

Aliu Michele

Bruno Vittorio

Campolo Antonio

CATANESE Antonino Detto Nino

Chirico Anna Stella

Crisafulli Patrizia

CROCÉ Pietrangelo Detto Piero

Denaro Desiree

Di Leo Giovanni

Fiorenza Daniele

Fotia Luisa

Loiacona Jaunty

Malara Caterina

Malara Pierfrancesco Detto Piero

Mannarella Giovanni

Musitano Domenico Giuseppe

Oliveti Consolata Maria Gloria

Pentimalli Freedom

Pronestì Giuseppe Detto Giò

Serra Giuseppina Monica

Todaro Vincenzo

Trapani Angela

Zagorska Grazyna

LISTA A SOSTEGNO DI FABIO FOTI

Lista M5S

Alecci Simone

Ielo Giovanna

Praticò Teresa Maria

Costantino Natale

Malara Maurizio

Luvarà Mario

Rinaldi Giovanni Carlo

Quattrocchi Patrizia

Augliera Domenico

Viglianisi Giovanni

Marvelli Cristina

Spadaro Ersilia Caterina

Romeo Cosimo

Meringolo Angela

Barbucci Riccardo

Quattrone Gilberto

Luppino Vincenzo

Abbia Nicola

Filippone Piero

Nucera Ornella

Pignolo Sandra

Italiano Antonella

Roschetti Giovanna

Pennestrí Helena

LISTA A SOSTEGNO DI FABIO PUTORTÌ

Miti-Unione del Sud

Aguglia Amelia Gilda

Caccamo Maria Elisa

Cichello Annunziato

Gravina Maria Paola

Greco Alessandra

Labate Paolo

Lombardo Marco Felice Francesco

Malara Filomena

Mallamaci Emiliano

Martino Carmelo

Minniti Maria

Neri Carmen

Neri Pasquale

Nicolò Caterina

Nicolò Domenica

Nicolò Francesco

Pavone Demetrio

Praticò Elisabetta

Sorrenti Italia

Vigna Giuseppina Antonella

Zangari Daniele Fortunato

LISTA A SOSTEGNO DI KLAUS DAVI

Maria Acqua

Rosa Benigno

Pasqualina Brivitello

Paolo Calabrò

Gabriele Carrozza

Teresa Cultrona

Annunziata Furuli

Francesca Gangemi

Renata Maria Gangemi

Paolo Iracà

Francesco La Gamba

Carmela Giuseppina Lizzio detta Lina

Gaetano Morisani

Massimiliano Murolo detto Max

Nicola Pangallo detto Nico

Francesco Pavone

Santo Pennestrì

Giovannina Patrizia Raineri

Ivan Maria Regina

Giuseppe Romeo

Silvio Strano

Francesca Tripepi

Luigi Vaccaro

Antonio Giovanni Ventura

Paola Ventura in Trunfio

LISTA A SOSTEGNO DI PINO SICLARI

Partito comunista dei lavoratori

Messineo Antonio

Aroma Francesca

Barsottelli Barbara

Carpino Antonio

Crapanzano Carmela

Curto Francesco

D’Arrigo Salvatore

Di Leo Giacomo

Felicetti Elena

Goldoni Mauro

Labrini Paolo

Lazzaro Pasquale

Macheda Pietro

Mantovani Tiziana

Mazzitelli Giuseppe

Palumbo Alfonsina

Paviglianiti Annunziato

Pensabene Andrea

Pulejo Umberto

Ronzitti Cinzia

Sorge Luigi

Mirarchi Luciano

Azzarà Filippo Ivan

LISTA A SOSTEGNO DI MARIA LAURA TORTORELLA

Patto civico

Giuseppe Maria Angelone

Mariangela Bagnato

Santo Fortunato Barillà

Emanuele Maria Benanti

Giuseppe Calandruccio

Lucia Carmela Carlino

Pasqualina Catalano

Roberto De Maria

Antonella De Simone

Piera Di Marcello

Dario Filocamo

Pasquale Gesso

Enza Maria Giordano

Stefania Giordano

Rosa Iadevaia

Giuseppe Ippolito Armino

Patrizia Brigida Labate

Beatrice Marra

Alessandro Mitidieri

Alessandro Vincenzo Lopez

Dario Romeo

Laura serranò

Francesca Stillittano

Paola Varano

Tommaso Virdia

LISTE A SOSTEGNO DI ANGELA MARCIANÒ

Per Reggio città metropolitana

Africa Giovanni

Arconte Aurelio Rosario

Bellantone Rosalia Roberta

Benestare Antonio

Berisa Senaza

Caracciolo Demetrio

Caridi Giovanna Rosa

De Benedetto Lucia Rosa

Denisi Paolo

Di Bella Antonella

Doldo Antonia Detta Antonella

Gioia Emanuel

Grenzi Giuseppe

Iati’ Filomena

Maiolo Giuseppe Andrea

Mammi’ Corrado

Meduri Francesco

Morabito Vincenzo

Nocera Daniela

Nucarafrancesco

Palermo Chiara

Panuccio Cinzia

Papalia Salvatore

Pedulla’ Antonietta Stefania

Simone Luciano

Sofia Bruno

Suraci Angelo Falduto Annamaria

Identità reggina

Accardo Simona

Battaglia Giada

Bellesso Ramona

Boccuzzo Michelangelo

Calabro’ Carmelo

Calafiore Saverio

Capobianco Rosaria

Caracciolo Sonia

Cristiano Maria

D’africa Vincenzo

Dattola Agostino

D’agostino Francesco

Di Giambattista Roberto

Fiorenza Aldo

Furfaro Antonio

Gattuso Giuseppe

Gentile Antonio

Germano’ Iris Domenica Maria

Iati’ Giuseppe

Lagana’ Domenico Giuseppe Andrea

Lo Schiavo Maria Luisa

Maceri Laura

Modaffari Giuseppe Francesco

Puccio Katia

Pricoco Matteo Giuseppe

Ruffo Simone

Scopelliti Domenica Detta Monica

Scordo Giuseppe

Spadaro Matilde

Toscano Bruno

Tritto Francesco

In Marcia

Albanese Maria Luisa

Arena Oreste

Arico’ Maria Grazia

Barilla’ Franco

Cafarelli Alberto

Calafiore Antonia

Cannizzaro Angela Detta Amira

Caracciolo Gabriella

Giordano Giovanni Antonio

Favasuli Mariagiovanna

Ferraro Domenico

Latella Francesca Maria Grazia

Maviglia Antonio

Mazzacuva Gabriella

Megale Nicola

Polimeni Paolo

Politi Andrea

Radu Sandita

Ripepi Domenico

Siclari Maria Teresa

Sotira Laura

Squillace Maria Giovanna

Suraci Pierfrancesco

Zema Cristina

Macheda Antonino

Fiamma Tricolore

Minnella Giuseppe

Calabrò Alessio

De Leo Francesco

Bertuccio Giovanni

Bianco Marianna

Bilardi Domenico

Calabrò Salvatore

Caliendo Bruno

Cannizzaro Valentina

Cilione Alessandro Carmelo

Condò Rossella

Conforti Vittoria

Corigliano Giulia

Di Puorto Francesco

Festa Caterina

Fiaschè Laura

Foti Mariantonietta

Laganà Giuseppe

Lauro Salvatore

Malara Giuseppe Costantino

Nasso Salvatore

Panzera Domenica

Papisca Antonino

Quattrocchi Sebastiano

Repaci Antonio

Romeo Emanuele

Romeo Umberto

Rossetti Raffaela