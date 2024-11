Candidati, liste, programmi e aggiornamenti sulla campagna elettorale per le elezioni comunali di Reggio Calabria. Segui le news in tempo reale

Tra i comuni più importanti della Calabria in cui si svolgeranno le elezioni comunali il prossimo 20 e 21 settembre c'è anche Reggio Calabria. Sono nove i candidati sindaco, mentre le liste a loro collegate sono 32 per un totale di 914 candidati al consiglio comunale.



In questa pagina tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulla campagna elettorale che vede coinvolta la città dello Stretto.

16 settembre

Ore 10.55 - Candidati a confronto nella piazza di Cannavò

È stata l’occasione per riflettere sull’importanza del diritto dovere del voto ed avere una visione più chiara sulle scelte che devono essere, libere da ogni condizionamento, dalle false promesse elettorali. Erano presenti, Cirella Laura, in rappresentanza di Saverio Pazzano, Davi Klaus, Falcomatà Giuseppe, Foti Fabio, Putortì Fabio, Siclari Pino, Tortorella Maria Laura. Assenti Antonino Minicuci, ed Angela Marcianò.

15 settembre

Ore 21.30 - Bersani a sostegno di Falcomatà

Il presidente di Art. 1 è intervenuto oggi a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra Giuseppe Falcomatà: «Qui c'è una larga alleanza, ma c'è anche una battaglia di valori»

Ore 9.50 - Fotomontaggi porno contro la candidata Marcianò

Fotomontaggi a sfondo pornografico con immagini di Angela Marcianò, candidata a sindaco di Reggio Calabria, sono stati diffusi su Whatsapp. Lo ha reso noto l'interessata nel corso di una manifestazione elettorale, comunicando di aver presentato una denuncia alla Polizia postale.

14 settembre

Ore 14.00 - Durigon e la Lega esaltano Minicuci

La Lega continua a schierare l’artiglieria pesante per sostenere la corsa di Antonino Minicuci verso lo scranno più alto di palazzo San Giorgio. Oggi è stato il turno del deputato ed ex sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Ore 13.00 - Minicuci: «Basta dibattiti da salotto. Preferisco la gente»

Il candidato del centrodestra Minicuci comunica la volontà di non partecipare ai vari incontri organizzati in presenza degli altri numerosi sfidanti: «Meglio visitare quartieri e periferie».

13 settembre

Ore 15.30 - Tansi a sostegno di Pazzano

Il movimento civico Tesoro Calabria e il suo fondatore Carlo Tansi manifestano il loro pieno sostegno al candidato a sindaco di Reggio Saverio Pazzano alle prossime elezioni comunali.