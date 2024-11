Mazzucca loda il sottosegretario Zanetti, che ha rotto l'alleanza con il Pd locale per sostenere Paolini al primo turno delle elezioni amministrative di Cosenza

"La lista Cittadini per l’Italia che fa capo al viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, e che sostiene sul piano nazionale un governo a guida PD, ha deciso di schierarsi alle elezioni amministrative di Cosenza e di sostenere un candidato diverso da quello del PD dopo che i dirigenti calabresi del Partito democratico avevano disatteso tutti gli impegni chiari e pubblici presi sulle primarie rinnegando il proprio statuto e contravvenendo a quanto affermato e rivendicato nel resto d’Italia sul valore della partecipazione e della consultazione della base.



La responsabilità di avere rotto l’unità dello schieramento di centrosinistra è da ricondurre dunque alle contraddizioni del Partito democratico che, a livello locale, non è riuscito a tenere insieme neanche i partiti che formano il governo Renzi ma che non sono disponibili a farsi imporre candidati o a farsi trattare come sudditi ubbidienti senza diritti e senza voce.



Un plauso ci sentiamo di rivolgere per questo al viceministro Zanetti che non ha piegato la testa ai compromessi e ai ricatti morali di un partito che non si è fatto scrupolo di sacrificare la sua storia i suoi principi e le regole della democrazia per obiettivi di puro potere ed ha offerto ai propri elettori e militanti la possibilità di votare liberamente un candidato alternativo a quello imposto da qualche pseudo dirigente del PD".