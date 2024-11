Cambio di rotta a Cosenza, nell'ambito della coalizione che sostiene il candidato a sindaco Vincenzo Iaconianni. Si è già sciolto il sodalizio stretto con l'associazione guidata dal senatore Francesco Molinari

COSENZA – Le strade di Hettaruzzu Hebdo e di Calabria Terra Libera sono dunque destinate a dividersi. La notizia è filtrata attraverso i social, ed è stata confermata da Nunzio Scalercio, tra i promotori della lista, con un post su facebook. "Il collettivo Hettaruzzu Hebdo, nato libero in seguito al vile attacco al diritto inviolabile alla Satira di cui è stato fatto oggetto, avvisa la cittadinanza che continuerà la sua corsa che porterà il Guru (Vincenzo Iaconianni ndr) a diventare sindaco, completamente da solo, svincolato da liste satellitari, collaterali, affini e disaffini.

Hettaruzzu Hebdo rivendica la sua singolarità e pur ringraziando chi ci ha sostenuto finora e chi continuerà a sostenerci, continua il suo percorso in piena e totale autonomia e senza apparentamenti, riconoscendco una valenza sacra e inconfutabile all'antico detto dei padri fondatori della cosentinità che recita: I parienti su ri dienti. Consci del fatto che innescare una risata non è mai facile, siamo altresì consapevoli che ogni risata è contagiosa e che provare a disinnescarla è inumano". Contattato telefonicamente, il senatore Molinari si è detto sorpreso di questa scelta. "Le posizioni ed i programmi del collettivo satirico e quella della nostra associazione politico-culturale sembravano coincidere – ha detto l'ex pentastellato – Non so quali siano i motivi che abbiano determinato questa prematura divisione. Eravamo accomunati da una medesima idea di città da comunicare con un linguaggio diverso agli elettori. In ogni caso – ha concluso Molinari – noi proseguiremo nelle nostre attività". Il senatore non chiude la porta alla possibilità di entrare in altre coalizioni. "Oppure resteremo all'esterno – ha aggiunto – cercando comunque di offrire un contributo in termini di proposte".