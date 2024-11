Nella città dell’accoglienza, un’altra sorpresa. Tansi, ex numero uno della Prociv supera, seppur di poco, il partito di Matteo Salvini

La Lega non è più il primo partito a Riace, il piccolo paese della Locride che sotto la guida dell'ex sindaco Mimmo Lucano è diventato famoso nel mondo per la politica di accoglienza e integrazione. La coalizione del centrodestra, tuttavia, ha confezionato il 53 per cento delle preferenze

Il partito del Carroccio, infatti, ottiene il 20,34% con una flessione di 10 punti rispetto alle europee di un anno fa quando raggiunse il 30,75%. Al primo posto, a sorpresa, la lista del geologo Carlo Tansi, candidato civico, "Tesoro Calabria Carlo Tansi" che, seppur di poco, supera il partito di Salvini, ottenendo il 20,82%.

Pippo Callipo, candidato del centrosinistra, si ferma al 21,34% mentre Francesco Aiello, candidato dei Cinquestelle, raggiunge appena il 5,04%.

Il partito di Matteo Salvini aveva totalizzato nel comune dello Ionio reggino un notevole consenso alle elezioni europee, svoltesi contestualmente alle comunali che hanno visto affermarsi l'attuale primo cittadino, Antonio Trifoli, indipendente sostenuto anche dalla Lega.

