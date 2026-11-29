Il numero da guardare stanotte è 176. Tanti deputati servono, su 350, per avere la maggioranza assoluta al Congreso de los Diputados.

L'exit poll di Sigma Dos per la televisione pubblica Rtve e per le emittenti regionali della Forta è stato diffuso alla chiusura dei seggi. Il Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo avrebbe il 32,2 per cento e tra 129 e 134 seggi. Vox di Santiago Abascal avrebbe il 16,2 per cento e tra 44 e 48 seggi. Sommati fanno tra 173 e 182. Se si contano anche i due deputati della lista comune tra Pp e Unión del Pueblo Navarro, la forbice sale a 175-184.

La maggioranza c'è quasi in ogni scenario. Non in tutti. Il Psoe di Pedro Sánchez si fermerebbe al 28,8 per cento, con 119-124 deputati. Nel 2023 ne aveva presi 121. Il partito tiene, ma il campo intorno a lui si è svuotato. Il Frente Amplio di Ada Colau, che ha preso il posto di Sumar, scenderebbe a 10-11 seggi dai 31 di tre anni fa. Podemos, con Irene Montero capolista, resterebbe fuori dal Parlamento con lo 0,7 per cento.

Il fronte che ha sostenuto il governo non arriverebbe a 160 deputati. Altre rilevazioni della serata spingono la destra più in alto. SocioMétrica per El Español assegna a Pp e Vox 190 seggi. Gesop per Prensa Ibérica li colloca tra 177 e 195. Restano stime: nessuna scheda è ancora stata contata. Poi c'è l'affluenza. Alle 18 aveva votato oltre il 68 per cento degli elettori, quindici punti più del 2023. Un dato così la Spagna democratica non l'aveva mai visto, e con una mobilitazione di queste dimensioni anche gli istituti più esperti possono sbagliare di qualche seggio. Oggi qualche seggio basta a cambiare tutto. Sánchez segue lo spoglio dalla Moncloa e ha rinviato l'arrivo nella sede socialista di Ferraz. Alla vigilia aveva evocato una rimonta, come nel 2023. L'argomento merita di essere ascoltato.

Tre anni fa le proiezioni della sera davano la destra a un passo dalla maggioranza, e lo spoglio la fermò a 170 seggi. Il Pp vinse le elezioni e restò all'opposizione. I primi dati reali sono attesi in serata, lo scrutinio ufficiale tra il 4 e il 7 dicembre. Una cosa però i numeri la dicono già. La Spagna è andata a votare in massa e si è divisa in due blocchi quasi uguali, e per uno dei due la strada verso il governo passa da Vox. Se tutto si deciderà su uno o due seggi, quale mandato potrà rivendicare chi entrerà alla Moncloa?