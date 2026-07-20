Si sono svolte ieri a palazzo Alvaro le elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. 

Ecco la composizione:

Gli eletti del CentroDestra
Brizzi Pasquale
Caruso Marco
Luccisano Chiara
Maio Domenico
Malara Francesco
Riganò Fiorentino
Scarfò Gianpietro
Verduci Giovanni
Vizzari Roberto
Zavettieri Pierpaolo


Gli eletti della lista Progressisti
Luciano Vittoria
Mantegna Domenico
Repaci Alessandro
Versace Carmelo

Elezioni Metropolitane Reggio 19 luglio 2026