Ieri la consultazione di secondo livello a palazzo Alvaro. Sette consiglieri di maggioranza sono esponenti di Forza Italia
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Si sono svolte ieri a palazzo Alvaro le elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria.
Ecco la composizione:
Gli eletti del CentroDestra
Brizzi Pasquale
Caruso Marco
Luccisano Chiara
Maio Domenico
Malara Francesco
Riganò Fiorentino
Scarfò Gianpietro
Verduci Giovanni
Vizzari Roberto
Zavettieri Pierpaolo
Gli eletti della lista Progressisti
Luciano Vittoria
Mantegna Domenico
Repaci Alessandro
Versace Carmelo