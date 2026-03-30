«Un importante risultato politico e territoriale è stato raggiunto nelle passate ore: fra le fila di “Venti da Sud”, sono stati eletti i rappresentanti di tutte le componenti territoriali, un risultato storico che ci riempie sicuramente di orgoglio, ma soprattutto di responsabilità». E' quanto si legge in una nota diffusa da Fratelli d'Italia. «Con oltre 27.400 voti ponderati , frutto della opportunità di 245 amministratori locali su 781 votanti, alle elezioni provinciali di Catanzaro la nostra lista è stata la più votata in assoluto facendoci eleggere quattro consiglieri (un terzo dell'intero Consiglio Provinciale); un segnale forte che dimostra come impegno, serietà e ascolto dei territori siano sempre la strada giusta. Il ringraziamento va a tutti i candidati della lista, eletti e non eletti, in maniera particolare a Pietro Fazio, Francesco Fragomele, Antonello Formica e Emanuele Amoruso che ci rappresenteranno in Consiglio: un traguardo importante che premia il lavoro di squadra di un progetto costruito ogni giorno, accanto alle persone. Grazie al lavoro certosino, impeccabile e perfetto di Wanda Ferro e Antonio Montuoro oggi Fratelli d'Italia sarà il primo partito in consiglio provinciale lavorando per il bene comune. Avanti, dunque, insieme».