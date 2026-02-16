Si svolgeranno il 15 marzo prossimo le primarie del centrosinistra per individuare il candidato sindaco di Reggio Calabria in vista della prossima tornata elettorale di primavera. Lo rendono noto partiti e movimenti politici del centrosinistra reggino.

«Partiti e movimenti politici che si riconoscono nei valori del centrosinistra, riuniti dal tavolo convocato dal Partito democratico presso la federazione metropolitana - è scritto in una nota - potranno quindi esprimere ciascuno una candidatura per la partecipazione alla competizione elettorale interna. Avviata la macchina organizzativa, già dai prossimi giorni saranno pubblicate le modalità di partecipazione, dettagliate dal regolamento che i soggetti politici hanno già discusso ed approvato».

Al momento hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle primarie Domenico Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, come candidato unitario del Pd, e Massimo Canale, del movimento Onda Orange.