La Corte d’Appello di Catanzaro ha proceduto al sorteggio per stabilire l’ordine dei candidati alla presidenza della Regione nelle schede per le elezioni del 5 e 6 ottobre. Questo l’ordine emerso dal sorteggio: 1 Roberto Occhiuto, 2 Pasquale Tridico, 3 Francesco Toscano.

Occhiuto è il candidato presidente per il centrodestra, Tridico è il candidato presidente per il centrosinistra, Toscano è il candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare. Domani è previsto il sorteggio delle liste circoscrizionali. Sono sette le liste a sostegno di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord. Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformisti. A sostegno di Toscano la lista di Democrazia Sovrana Popolare.