Secondo Tridico, terzo Toscano. Domani è invece previsto il sorteggio delle liste circoscrizionali
La Corte d’Appello di Catanzaro ha proceduto al sorteggio per stabilire l’ordine dei candidati alla presidenza della Regione nelle schede per le elezioni del 5 e 6 ottobre. Questo l’ordine emerso dal sorteggio: 1 Roberto Occhiuto, 2 Pasquale Tridico, 3 Francesco Toscano.
Occhiuto è il candidato presidente per il centrodestra, Tridico è il candidato presidente per il centrosinistra, Toscano è il candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare. Domani è previsto il sorteggio delle liste circoscrizionali. Sono sette le liste a sostegno di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord. Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformisti. A sostegno di Toscano la lista di Democrazia Sovrana Popolare.