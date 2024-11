Il candidato del centrosinistra alle regionali nega di voler allargare la coalizione subito dopo le elezioni

Elezioni regionali 2014 - "Nessun inciucio". Il bersaniano Mario Oliverio interviene duramente per smentire le voci circolate in questi giorni sull'allargamento della coalizione dopo il voto. Voci nate in seguito a dichiarazioni pubbliche dei Gentile, che chiedono un "governo di coesione istituzionale" dopo il voto. Ncd e Udc puntavano a un accordo con la sinistra di Oliverio, per replicare in Calabria la coalizione che regge il governo nazionale. Ma Oliverio ha rifiutato, resistendo anche alle pressioni che arrivavano dalla segreteria renziana, e non intende tornare sui suoi passi in caso di vittoria elettorale.



"E' in atto un vero e proprio tentativo di turbativa della campagna elettorale - ha dichiarato Oliverio - qualcuno mira a generare confusione per distorcere e appannare il messaggio elettorale del centrosinistra". "Avverto il dovere di ribadire - aggiunge - che la proposta delle alleanze di governo che il centrosinistra ha messo in campo è chiara, trasparente e finalizzata a una netta discontinuità e rottura con il fallimento sancito dal centrodestra di Scopelliti e dei suoi alleati".

"I calabresi stiano tranquilli: dopo il voto non presterò il fianco a nessun inciucio - conclude - per quanto mi riguarda non consentirò nessun ribaltone. Il perimetro della maggioranza del nuovo governo regionale sarà quello approvato dagli elettori con le elezioni primarie e con quelle del 23 novembre".