In Italia alle urne per le europee circa il 49% degli aventi diritto. Per le amministrative il Catanzarese la provincia che registra l'affluenza più alta al momento

Riaperti i seggi questa mattina anche in Calabria. Si vota per elezioni europee e comunali, quest'ultime vedono al voto 132 comuni calabresi. Quattro i principali: Vibo Valentia, Gioia Tauro, Corigliano Rossano e Montalto. Per le Europee sono 32 i candidati calabresi in corsa.

Affluenza delle ore 23.00

I dati della affluenza alle urne, registrano per la Calabria un 40,31% (europee), 58,95% per le comunali. A livello nazionale (dati non definitivi), 49,61% (europee), 62,67% (amministrative).

Nel Vibonese per le comunali hanno votato il 61,02% degli aventi diritto, per le europee il 39,80%.

Nel Cosentino per le comunali hanno votato il 57,78%, per le europee il 44,96%

Nel Reggino per le comunali hanno votato il 59,87%, per le europee il 38,25%

Nel Crotonese, per le comunali hanno votato il 54,85%, per le europee il 33,82%

Nel Catanzarese, per le comunali hanno votato il 66,32%, per le europee il 36,82%

Elezioni, l'affluenza in Calabria alle ore 19

Per le elezioni europee in Calabria alle ore 19 di domenica 9 giugno ha votato il 30,70% degli aventi diritto. Il dato nazionale è invece 40,86%. Per quanto riguarda le amministrative, in Calabria l'affluenza si attesta al 49,20%. Di seguito i dati provincia per provincia:

Nel Vibonese per le comunali hanno votato il 49,66% degli aventi diritto, per le europee il 39,76%.

Nel Cosentino per le comunali hanno votato il 48,18%, per le europee il 34,86%

Nel Reggino per le comunali hanno votato il 49,26%, per le europee il 28,32%

Nel Crotonese, per le comunali hanno votato il 47,75%, per le europee il 25,81%

Nel Catanzarese, per le comunali hanno votato il 57,45%, per le europee il 28,07%

Elezioni, l'affluenza in Calabria alle ore 12

Per le elezioni europee in Calabria alle ore 12 di domenica 9 giugno ha votato il 19,35% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo'. In Italia ha votato il 25,10%.

Per quanto riguarda invece le elezioni comunali alle ore 12.00 del secondo giorno di voto l'affluenza si attesta al 33.89%. Di seguito il dato provincia per provincia:

Nel Vibonese per le comunali hanno votato il 32,47% degli aventi diritto, per le europee il 18,32%.

Nel Cosentino per le comunali hanno votato il 34,10%, per le europee il 23,30%

Nel Reggino per le comunali hanno votato il 31,37%, per le europee il 16,36%

Nel Crotonese, per le comunali hanno votato il 34,02%, per le europee il 16,51%

Nel Catanzarese, per le comunali hanno votato il 40,49%, per le europee il 17,33%

Affluenza alle urne alle 23 di ieri

È dell'11,60% l'affluenza in Calabria alle elezioni europee alla chiusura - avvenuta alle 23 di ieri - dei seggi nella prima giornata di voto. L'ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell'occasione l'affluenza alle 22, in Calabria, fu del 13,8%, circa tre punti percentuali in meno rispetto alla tornata precedente del 2004, quando si votò sempre su due giorni, sabato e domenica, quando fu del 16,4%. I seggi sono stati aperti ieri, 8 giugno, dalle ore 15 alle 23. Oggi si vota dalle 7 alle 23, sia per le elezioni europee che per le comunali.

Nel capoluogo di Regione, Catanzaro, non interessata dalle amministrative, la percentuale dei votanti è stata dell'10,31. Nel 2009 fu del 10%. Per le comunali, sempre alle 23, l'affluenza complessiva in Calabria è stata del 21,88%, con il 24,84% a Vibo Valentia, unico capoluogo di Provincia chiamato alle urne, e il 22,17% a Corigliano-Rossano. Nelle precedenti amministrative del 2019 si votò per l'intera giornata di domenica e nella mattina del lunedì. In quella occasione, al termine della prima giornata, l'affluenza fu del 67,44 a Vibo Valentia e del 62,36 a Corigliano-Rossano.

A Cosenza per le elezioni europee l'affluenza alle 23 si attesta al 14,38%, poco sotto la media nazionale. Seguono Vibo Valentia con il 10,64% e Catanzaro con il 10,31%, quindi Crotone con 9,74%, ultima Reggio Calabria con l’9,43%.

Affluenza in tutta Italia

Per le elezioni europee alle 23 ha votato in tutta Italia il 14,64% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati definitivi del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo'. L'ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell'occasione l'affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate. Per le elezioni regionali del Piemonte, l'affluenza è del 17,54%, per le comunali il dato è del 20,63%.