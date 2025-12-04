Durante il vertice a Lamezia l’Alleanza denuncia “dati drammatici” e chiede una mobilitazione regionale contro “disuguaglianze e servizi al minimo”. Indetta, inoltre, una conferenza stampa il 9 dicembre per illustrare analisi, iniziative e proposte

Si è svolta ieri a Sant’Eufemia, a Lamezia Terme, presso la sede regionale di Sinistra Italiana, una riunione sull’emergenza sanitaria in Calabria, sulle ultime vicende drammatiche e sui fatti politici di questi giorni: l’assenza del presidente della Regione alla riunione con i sindaci del Vibonese e la firma di un accordo con la Regione Emilia-Romagna, definito dai promotori dell’incontro “illegittimo e fortemente penalizzante per i cittadini del nostro territorio”.

Alla riunione hanno preso parte il gruppo dirigente regionale dell’Alleanza Verdi Sinistra, medici, tecnici ed esperti delle politiche sanitarie. Un confronto da cui, spiegano, è emerso “un fortissimo allarme” e la sensazione di trovarsi «di fronte a una strada di non ritorno, di cancellazione in Calabria del Servizio sanitario pubblico e del diritto alla salute».

Per Avs Calabria, sostenuta dalle valutazioni degli esperti presenti, non è più possibile rinviare una mobilitazione diffusa «a livello regionale e con assunzioni di responsabilità nazionali sulla questione della sanità calabrese», motivata da profili di «incostituzionalità, penalizzazione e disuguaglianze a danno dei cittadini calabresi».

Il movimento attacca il presidente Roberto Occhiuto, accusandolo di portare avanti una «narrazione fantasiosa di superamento del commissariamento», senza chiarire come affrontare il Piano di rientro, la situazione debitoria e senza spiegare perché, a loro giudizio, «la Regione va a rotoli e ai calabresi viene negato il primo e inalienabile diritto universale: quello di curarsi, scegliendo dove».

«Presidente, la campagna elettorale è finita!», affermano, parlando di un “fallimento annunciato” che si tradurrebbe in «mancanza di risultati, smantellamento e tentativi di privatizzazione dei servizi sanitari in tutta la regione, soprattutto nel Vibonese e nel Crotonese».

Avs Calabria annuncia infine la convocazione di una conferenza stampa per illustrare analisi, iniziative e proposte sulla situazione sanitaria: l’appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre alle ore 11 presso la sede regionale di Sant’Eufemia, a Lamezia Terme, in via Minerva 14.