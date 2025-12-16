Nella riunione del 12 dicembre scorso l’assemblea degli ex consiglieri regionali della Calabria ha approvato, con decisione unanime, il rinnovo degli organi statutari, dall’Ufficio di presidenza al Comitato dei garanti e al Collegio dei revisori dei conti.

La riunione ha avuto un significato straordinario perché ha segnato la conclusione della gestione eccezionale, quasi trentennale, dell’onorevole Stefano Priolo, che ha svolto con passione, competenza e spirito di servizio la funzione di guida ininterrottamente dal 1997 fino al 2025.

Gli è stato conferito un attestato di benemerenza ed è stato acclamato presidente onorario dell’associazione.

In una ideale staffetta, il testimone è stato trasmesso all’ingegnere Ernesto Funaro, già vicepresidente, consigliere ed assessore regionale dal 1985 al 1995.

Nel suo intervento, il nuovo presidente Funaro ha manifestato l’intento di procedere in continuità, favorendo una gestione “plurale” dell’associazione, incentrata sui temi di maggiore attualità, con iniziative articolate per ambiti territoriali omogenei, coinvolgendo gli attori più importanti della società.

A tal fine ha informato i colleghi che uno dei primi argomenti su cui intende impegnare l’associazione è quello relativo alla questione del Ponte sullo Stretto con una valutazione pubblica su cui richiedere la presenza di rappresentanti qualificati delle Università della Calabria, del mondo delle imprese, del sindacato e delle Istituzioni territoriali.