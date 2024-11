A rendere nota la protesta è il presidente dei circoli “Forza Silvio” di Reggio Sud: «Un “partito Giuda” che ha colpito indegnamente alle spalle il capogruppo alla Regione»

Protesta a Reggio Calabria di un gruppo di iscritti a Forza Italia per la mancata candidatura alle elezioni politiche del capogruppo alla Regione, Alessandro Nicolò. Esprimendo la “massima comprensione e solidarietà” a Nicolò, 282 iscritti hanno restituito la tessera del partito.



A rendere nota la protesta é il presidente dei circoli “Forza Silvio” di Reggio Sud, Domenico Cicciù, secondo il quale «indignazione, mortificazione e dissenso sono i sentimenti che maggiormente proviamo per la mancata candidatura al Parlamento di Alessandro Nicolò, autorevole esponente politico che si è contraddistinto per serietà al servizio delle istituzioni e per coerenza e lealtà nei confronti del partito.



Un “partito Giuda” - aggiunge Cicciù - che ha colpito indegnamente alle spalle Nicolò, con un'azione meschina, favorendo catapultati che nulla hanno a che vedere con il nostro territorio e sostenendo chi in politica è buono per tutte le stagioni. Scelte che mortificano anni di lavoro sul territorio, in favore di carneadi, utili più a valorizzare l'asse cosentina interna al partito che a portare la millantata aria di rinnovamento».