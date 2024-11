Mentre a Roma si gioca un'importante partita, gli azzurri calabresi, spaccati in due, prendono tempo

Mentre le acque di Forza Italia a livello nazionale sono decisamente agitate, con le dimissioni presentate dai capigruppo di Camera e Senato Brunetta e Romani rigettate da Berlusconi, per ora nel partito azzurro calabrese non si muove foglia. In attesa che la situazione si sbrogli e che magari si vada a definire un nuovo assetto vergine, non risultano in calendario riunioni di partito o di coordinamento regionale. Si prende tempo anche per potere affrontare la pesante spaccatura avvenuta in consiglio regionale dove dei cinque consiglieri eletti, due sono confluiti nel gruppo misto (Tallini e Orsomarso), pare per non avere presentato in tempo la domanda. Una spiegazione ufficiale che non convince i mal pensanti, visto che guarda caso a non fare in tempo a consegnare la documentazione necessaria sarebbero stati gli stessi che durante le elezioni del capogruppo avrebbero mostrato di avere una preferenza diversa rispetto a coloro che si sono poi regolarmente iscritti al gruppo.





di Tiziana Bagnato

