Una lunga lettera in cui dirigenti e rappresentanti istituzionali del territorio criticano i criteri adottati per scelte che si riveleranno non competitive anche perchè prive di radicamento sul territorio. «Incomprensibile l'esclusione di Nicolò»

AL PRESIDENTE ON.SILVIO BERLUSCONI

Oggetto: Settanta dirigenti e amministratori di Forza Italia della Provincia di Reggio Calabria considerano non competitive le scelte delle candidature nei collegi della provincia.

I sottoscritti dirigenti e rappresentanti elettivi di Forza Italia, dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati presentati dal Partito in Provincia di Reggio Calabria, sia quelli dei collegi uninominali che delle liste proporzionali, stigmatizzano le scelte effettuate per i criteri utilizzati che esulano dalle più elementari logiche di politica elettorale. Queste scelte, prive di collante territoriale, penalizzeranno sicuramente Forza Italia, che rischierà così nella nostra provincia di soccombere totalmente a favore del PD e del Movimento 5 Stelle, contro ogni pronostico della vigilia. Si fa riferimento, in particolare, all’esclusione del capogruppo alla Regione On. Alessandro Nicolò, forzista della prima ora, eletto per tre volte al consiglio regionale e sempre fedele a FI, prima inserito e poi inspiegabilmente estromesso da una candidatura al Senato nel collegio uninominale di Reggio Calabria, circostanza che creerà sicuramente una forte delusione nei numerosissimi amministratori, sindaci e politici che lo sostengono. Profondo rammarico emerge, altresì, nel gruppo di giovani rappresentanti politici e istituzionali e amministratori di tutta la provincia, vicini al Presidente Nazionale di Studenti per le Libertà Giuseppe Romeo, dei quali non si è voluto attivare la vasta potenzialità che potevano esprimere in particolar modo nel collegio Gioia Tauro-Locri, territorio che è da anni “maglia nera” per crescita a livello nazionale, con problemi strutturali mai affrontati o affrontati male, a causa di uno scadente o assente rapporto tra i rappresentanti parlamentari e i cittadini del territorio che li avevano eletti. Con la presente, pertanto, si intende informare il Presidente Berlusconi della situazione che si è venuta a creare in Provincia di Reggio Calabria, ove sebbene i sottoscritti si prodigheranno col consueto impegno, come tutti gli altri militanti di FI, non si raggiungerà, a loro avviso, l’importante risultato che si stava prospettando per l’impossibilità di proporre agli elettori nominativi che siano conosciuti ed abbiano una pregnanza sul territorio.

I sottoscritti: