I tre si contenderanno il primato scenico e dialettico tra le fiamme dell’inferno nel talk condotto da Antonella Grippo. Nella seconda parte il confronto tra Limardo, Baldino, Calafati e Mazzia

È il finale di partita, il confronto televisivo più atteso: Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano si contendono il primato scenico e della parola tra le fiamme dell’inferno. Nella seconda parte della trasmissione, invece, spazio a quattro ardimentose donne che daranno vita ad un dibattito vivacissimo e senza esclusioni di colpi. L’appuntamento immancabile con il talk condotto da Antonella Grippo è per le 21,30 su LaC Tv.

Questi gli ospiti. Nella prima parte della trasmissione: Roberto Occhiuto (candidato Presidente centrodestra), Pasquale Tridico (candidato Presidente centrosinistra), Francesco Toscano (candidato Presidente centrosinistra). Nella seconda parte: Maria Limardo (Lega), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Giusy Straropoli Calafati (Forza Azzurri), Rosanna Mazzia (Pd).