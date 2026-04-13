«Credo che Antonio Tajani abbia la necessità, in qualità di leader del partito, di affiancarsi anche di figure nuove, che possono portare nuova linfa al partito. Ma non significa rottamare chi ha contribuito in questi anni a lavorare al mantenimento della struttura partitica e del consenso nel nostro Paese. Quindi i cambi non devono assolutamente essere letti come una sorta di rottamazione. Anzi, a volte, un turnover può anche far bene al partito, così come avviene in tutti i contesti istituzionali politici». Lo ha detto il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, spiegando che «al momento» Paolo Barelli «non si è dimesso da capogruppo» alla Camera e che «c'è un dibattito interno all'interno del partito: nelle prossime ore sicuramente all'interno del gruppo sarà affrontata la questione, ma nella massima serenità, con un dibattito molto tranquillo, come è giusto che sia».

«E credo - ha aggiunto il candidato del centrodestra a sindaco di Reggio Calabria - che il partito sarà ancora una volta unito rispetto alla scelta». Cannizzaro non si è sbilanciato su Enrico Costa, il deputato in predicato di prendere il posto di Barelli. «Non è una questione di nomi, è una questione di scelta unitaria. E io sono convinto, anzi quasi certo - ha aggiunto lasciando Palazzo Chigi, dove ha spiegato di aver partecipato a un incontro su Reggio e la Calabria -, che il partito, anche nella scelta del nuovo capogruppo, qualora ci dovesse essere la scelta di un nuovo capogruppo, andrà in una direzione assolutamente unitaria».

Barelli: «Turnover utile? Pure in Calabria»

Alle parole dell’azzurro calabrese risponde direttamente Paolo Barelli: «Cannizzaro ha parlato di turnover utile? Sarà utile, faremo il turnover pure in Calabria, lo faremo da tutte le parti». Così il capogruppo di FI alla Camera, parlando all’uscita da palazzo Chigi a proposito delle dichiarazioni rilasciate dal collega Francesco Cannizzaro che è vicecapogruppo azzurro e segretario regionale del partito in Calabria.