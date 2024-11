Roberto Occhiuto è il nuovo capogruppo alla Camera di Forza Italia. Il deputato calabrese sostituisce Mariastella Gelmini, diventata ministro degli Affari regionali nel governo Draghi. A conclusione dell'assemblea dei deputati azzurri, fissata nella giornata di ieri, con all'ordine del giorno la nomina del capogruppo e dei suoi vice, compreso il vicario. Il “facente funzioni” Roberto Occhiuto, era già indicato come favorito nella successione di Gelmini per le sue qualità di mediatore ma dato in pole pure come candidato governatore della Calabria per il centrodestra alle elezioni rinviate ad ottobre.

All'ultima riunione del gruppo Renato Brunetta e Paolo Russo avevano proposto di eleggere per acclamazione Occhiuto ma lo stesso deputato calabrese aveva detto di no, spiegando di essere in corsa per la Calabria, poi lo slittamento di sei mesi del voto ha cambiato di nuove le carte in tavola.

Vicecapogruppo è stato designato Valentino Valentini, consigliere di politica estera di Silvio Berlusconi. Ieri ad Arcore ci sarebbe stato un vertice convocato da Berlusconi, presente il coordinatore nazionale Antonio Tajani e lo stato maggiore forzista. Nel corso del summit, è stato scelto come coordinatore forzista in Calabria il senatore Giuseppe Mangiavalori.