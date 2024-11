A margine della conferenza stampa “Radici” il deputato reggino definisce straordinario il lavoro che si sta facendo alla Regione. Da metà novembre il partito in tour nelle aree interne per spiegare i risultati della legislatura e fare proselitismo politico

Venti tappe, quattro per ogni provincia della regione: è la campagna itinerante "Radici" che Forza Italia Calabria lancia a partire dal 16 novembre e per un mese. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa dal coordinamento regionale di Fi guidato dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro.

«E' una iniziativa - ha spiegato Cannizzaro - che abbiamo promosso perché riteniamo assolutamente fondamentale in questo momento andare sui territori ad ascoltare i nostri amministratori, i nostri sindaci, i militanti, ma anche i cittadini. Si dice spesso che la politica è lontana dai territori ed è ormai soprattutto social, invece Forza Italia vuole segnare un cambio di tendenza raccogliendo le istanze dei territori, i Comuni, i borghi, le montagne, le zone costiere, dove si affrontano quotidianamente grosse difficoltà. Faremo una campagna d'ascolto: è una iniziativa non ha precedenti nella storia, almeno quella recente».

Forza Italia «del resto - ha aggiunto Cannizzaro - è un partito che chiaramente punta ad aumentare i consensi con un’attività di adesioni di tantissimi altri sindaci e amministratori, e pensiamo che con questa campagna di ascolto saranno ancora di più i sindaci e gli amministratori che aderiranno a Forza Italia. E' in itinere anche la campagna del tesseramento, che sta già riscontrando successo e contiamo di superare anche i numeri del precedente anno. Insomma - ha concluso - una Forza Italia attiva, forte e che avrà anche l’opportunità di narrare quanto di buono in questi tre anni sta facendo il governo della Regione targato Forza Italia e centrodestra, con il presidente Occhiuto che sta facendo un lavoro straordinario, e quanto vogliamo fare, perché Forza Italia chiaramente guarda al futuro».

A margine del convegno, il deputato reggino, dialogando con i giornalisti è tornato anche sulla ricandidatura di Roberto Occhiuto alla Regione. «Mi consentite se dico che lo diamo per scontato e credo che anche gli amici alleati la pensino come il sottoscritto. Ma anche parlando, discutendo con gli alleati credo che siamo tutti sulla stessa direzione. D’altronde Occhiuto è il migliore presidente che la Calabria ha avuto, ottenendo risultati che arrivano perché c’è un gioco di squadra e la squadra è formata anche da Fratelli d’Italia, dalla Lega, da Noi Moderati e da tante altre forze che si stanno aggregando perché pensano che questo centrodestra rivincerà, io ne sono assolutamente convinto, le elezioni regionali per dare continuità a questa narrazione di Calabria che non ha precedenti nella storia»