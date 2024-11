Domenico Giannetta, consigliere metropolitano, è candidato al quarto posto della lista camerale per il Sud. Eppure ha firmato la lettera di protesta inviata a Silvio Berlusconi

Lo stress gioca brutti scherzi in Forza Italia. La compilazione delle liste, che presenta alcune anomalie sulle quali è ancora in corso più di una valutazione, ha provocato una levata di scudi a Reggio Calabria. Le esclusioni eccellenti e l’inserimento di diversi paracadutati ha messo in fermento amministratori e rappresentanti istituzionali. Ma nella corsa alla firma compulsiva di queste ore capita pure che la lettera di protesta scritta a Silvio Berlusconi al sottoscrittore numero 42 da Domenico Giannetta che è pure candidato al numero 4 del listino camerale del collegio Sud. Insomma un chiaro esempio di candidato che firma contro la sua stessa candidatura.