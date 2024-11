Nell'ambito della riorganizzazione del partito il coordinatore regionale di Forta Italia Jole Santelli procede con le prime nomine dei nuovi coordinatori in alcune province.

Forza Italia ha nominato il nuovo coordinatore provinciale per Vibo Valentia che sarà il Dott. Giuseppe Mangialavori.

"Ritengo che Giuseppe Mangialavori sia la persona più giusta per assumere a Vibo Valentia la guida del partito - afferma Jole Santelli - dedicandosi al rafforzamento ed al rilancio dello stesso nella nuova fase di strutturazione. Dopo gli ottimi risultati elettorali dallo stesso conseguiti, sia nelle competizioni regionali che in quelle comunali ha dimostrato non solo le capacità personali ma anche e soprattutto il legame con Forza Italia in cui da sempre milita. Sono certa che saprà fare squadra e dare a Vibo Valentia risultati ancora migliori in sinergia con il Coordinamento regionale ed il consigliere Nazzareno Salerno."

"Ringrazio per il lavoro svolto - continua Santelli - il dottor Domenico Arena che ha gestito fasi delicate del partito candidandosi egli stesso con egregi risultati alle elezioni europee.

I migliori auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore provinciale che spero sappia trasmettere tutto il suo entusiasmo e la sua costruttività ad un partito che ha saputo dare a FI ottimi risultati e che con lui sono certa troverà nuova linfa." A Catanzaro il coordinatore regionale Jole Santelli dopo un'ampia consultazione a livello regionale ed in considerazione della sua esperienza, del suo radicamento territoriale e dei suoi risultati elettorali sempre estremamente lusinghieri ed importanti, nomina, invece, il consigliere regionale Domenico Tallini.

Al termine del mandato esplorativo assunto dall'On. Santelli con il commissariamento del coordinamento provinciale di CZ, in tempi brevissimi si ritorna alla gestione ordinaria del partito.

"Sono certa - dichiara Jole Santelli - che Tallini sarà in grado in tempi velocissimi di strutturare al meglio il partito nella provincia di Catanzaro, sapendo conciliare le diverse anime che sono all'interno dello stesso e riuscendo a fare sintesi nell'interesse della crescita e del radicamento di Forza Italia."