«In una platea di quattromila e quattrocento lavoratori possiamo già considerare un successo il bando assunzione tirocinanti, che uscirà tra qualche giorno e potrà creare tante nuove opportunità per i giovani calabresi». Parola di Francesco Cannizzaro, deputato reggino, ospite del format Piazza Parlamento.

Il parlamentare di Forza Italia ha fatto alcune interessanti riflessioni sull'operato di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che ha subito elaborato e tradotto in termini concreti delle strategie politiche importanti per le sorti locali: «Roberto ha messo già in atto delle misure rivoluzionarie per la Calabria, soprattutto la grande operazione di unificare la gestione dei rifiuti, non solo è una soluzione perfettamente in linea con il modello europeo, ma è anche un progetto straordinario per la tutela dell’ambiente e dei cittadini. In particolare, la Calabria ha sempre avuto questa problematica dei rifiuti, che finalmente adesso potrà approdare a un punto di svolta».

Francesco Cannizzaro ha rinnovato il suo impegno a favore della crescita dei mezzi di trasporto locali: «L’aeroporto dello Stretto sarà sviluppato, reso moderno e appetibile grazie a un mio emendamento, che è stato approvato nel 2019 e che, nonostante il rallentamento causato dall’emergenza sanitaria, verrà attuato il prima possibile».

