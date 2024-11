Il segretario provinciale di Alternativa Popolare: “Un primo passo per dare alla Sibaritide il giusto ruolo che merita nel panorama calabrese”

L’On. Gianfranco Leone, segretario provinciale di Alternativa Popolare, interviene sull’unione Rossano – Corigliano, affermando che «l’autonomia e l’unificazione delle città di Corigliano e Rossano è un primo passo per dare alla Sibaritide il giusto ruolo che merita nel panorama calabrese. Il commissario di Alternativa Popolare Corigliano, Dardano, aveva già invitato tutti i nostri iscritti e simpatizzanti a impegnarsi per la fusione delle due città, condividendo pienamente la proposta legislativa portata avanti a livello regionale dall’ on. Giuseppe Graziano.

Naturalmente, affinchè il percorso abbia conclusione positiva, è necessario che le due città mantengano fortemente le proprie identità culturali, sociali ed economiche. In una parola: la fusione di Corigliano e Rossano rappresenterà quella Calabria che vuole crescere e cambiare. Noi di Alternativa Popolare siamo con loro».