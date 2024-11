Le parole del senatore in merito alla sentenza della Corte d'Appello: “Abbiamo stipulato un patto politico che andava al di là delle cariche istituzionali ricoperte”

“Giuseppe Graziano, consigliere regionale, è stato sostituito dal subentrante Gallo per un mero cavillo burocratico”. Le parole del senatore Antonio Gentile, coordinatore regionale Alternativa Popolare Calabria.

“Per Alternativa Popolare non è cambiato assolutamente il corso delle cose. Noi abbiamo stipulato un patto politico - elettorale con il Movimento “Coraggio di Cambiare l’Italia” che andava al di là delle cariche istituzionali ricoperte. Per Ap Graziano è un punto di riferimento importante, essendo persona dotata di grande qualità politiche ed umane, e al quale esprimiamo la più totale solidarietà. In politica si può vincere o si può perdere, ma le regole della politica dicono che chi ha vinto con il voto popolare non può essere destituito”.