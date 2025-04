L'incontro si inserisce in una campagna di ascolto voluta dal deputato di Forza Italia per valorizzare il Tirreno cosentino

Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, ha ricevuto alla Camera dei deputati una delegazione di amministratori del Comune di Diamante, rinomata località del Tirreno cosentino, guidata dal presidente del Consiglio comunale Mariano Casella e dall’assessore al Turismo e alle attività istituzionali Francesco Bartalotta.

Durante l’incontro, si è tenuto un confronto diretto e approfondito sui principali temi che interessano il territorio, con particolare attenzione alle criticità infrastrutturali, alla programmazione politica settoriale e allo sviluppo turistico della fascia tirrenica calabrese.

«È stato un incontro proficuo e concreto – ha dichiarato Andrea Gentile – che ha confermato quanto sia fondamentale mantenere vivo il dialogo con le istituzioni locali. «Diamante è il primo Comune che ho voluto attenzionare nell’ottica di una campagna di ascolto incentrata sulla valorizzazione del Tirreno cosentino per troppo tempo trascurato e marginalizzato nel dibattito politico-amministrativo. Soltanto ascoltando le esigenze dei territori possiamo lavorare insieme per offrire soluzioni e visione per il futuro di importanti realtà che devono divenire volano di crescita e produttività».

Andrea Gentile ha ribadito il suo impegno a portare in Parlamento le istanze delle relative popolazioni, con l’obiettivo di favorire interventi strutturali e politiche di rilancio per la costa tirrenica calabrese.