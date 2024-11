«È un'emozione grande. Voglio ringraziare la città per la fiducia che ha dato a me e alla mia squadra, ma soprattutto ringraziare il mio partito Forza Italia che per primo ha riconosciuto l'affidabilità del nostro progetto». Sono le prime parole della nuova sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella.

L'avvocato responsabile dell'area legale, anticorruzione e privacy dell' Autorità portuale della Calabria, e dirigente di Forza Italia del dipartimento Trasporti e Logistica, ha avuto la meglio al ballottaggio sulla pluripremiata dirigente scolastica Mariarosaria Russo, la quale aveva stretto un apparentamento ufficiale con Rosario Schiavone. «Il partito di governo darà una forza incredibile per far rinascere Gioia Tauro, la cosa di cui abbiamo bisogno e grazie al quale siamo riusciti da soli a superare una coalizione che aveva fatto un accorpamento che era in realtà un tutti contro una - rimarca Simona Scarcella -. Io credo che la città abbia veramente voltato pagina, perché ha riconosciuto in noi la novità e ha voluto lasciarsi alle spalle una vecchia politica che si era riunita allo scopo di demolirci».

In seguito, la neo sindaca tende una mano all'opposizione, dopo un periodo di campagna elettorale a dir poco rovente: «Mi sento il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votata, perché Gioia Tauro ha la necessità di ritrovare la coesione sociale, e io spero fermamente di collaborare anche con le forze di opposizione, al di là di quello che può essere lo scontro politico. In questo momento Gioia Tauro ha bisogno della pacificazione sociale e della collaborazione di tutti per dare una spinta propulsiva alla crescita di questa città. Da domani saremo al lavoro per portare a Gioia Tauro quello che abbiamo sognato. È il momento di realizzarlo».

Nello spiazzo antistante la sede della nuova sindaca si è riunito un gran numero di persone festanti, e da un palco messo su per l'occasione sono intervenuti il commissario provinciale Udc Riccardo Occhipinti, Francesco Cannizzaro vice capogruppo Forza Italia alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito, e Giovanni Arruzzolo parlamentare e coordinatore Forza Italia della provincia di Reggio Calabria.

Gli esponenti politici che hanno sostenuto la campagna elettorale di Simona Scarcella hanno affermato che a vincere è stata Gioia Tauro e hanno confermato che da domani saranno al lavoro per Gioia Tauro. Si è evidenziato il proposito di coesione e di confronto con le idee anche dell'opposizione.

A Gioia Tauro i festeggiamenti degli elettori di Simona Scarcella si sono protratti per ore dopo il responso delle urne. Caroselli di auto, cortei, bandiere sventolanti e cori hanno omaggiato la neo sindaca.