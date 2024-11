Visita flash in Calabria della candidata premier di Fratelli d'Italia: «Siamo il partito del Sud della coalizione di centrodestra»

«Lavoro, lavoro, lavoro». Giorgia Meloni candidata premier e leader di Fratelli d’Italia, lo ha ribadito più volte. Senza lavoro, occupazione ed incentivi per le imprese meridionali il Sud non va da nessuna parte. La sua è stata una visita flash in Calabria. Appena il tempo di scendere dall’aereo, fare qualche foto con i suoi militanti, accolta dall’inno del Fronte della Gioventù, dieci minuti di conferenza stampa in un noto albergo di Lamezia Terme, affiancata dai candidati Wanda Ferro, Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani per poi riprendere l’aereo alla volta di Roma.

«Ma non potevo non passare dalla Calabria» ha ribadito più volte, parlando di un territorio in cui non va importato il modello del Nord ma va costruito. Come? Partendo, appunto, dall’occupazione: «Più assumi meno paghi è la nostra proposta – ha detto – investire sui beni culturali e sul turismo, su tutto ciò che i cinesi non ci possono copiare, consentire alle aziende del nord che aprono una sede al sud assumendo gente del posto di avere degli incentivi».

«Siamo il partito del Sud della coalizione di centrodestra», ha detto ancora Melonimostrando la fotografia di come se andrà al governo verranno ripartiti gli investimenti infrastrutturali: 50 per cento al Centro Nord e la restante metà al Sud.