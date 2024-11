La visita di Conte in riva allo Stretto si inserisce in una tre giorni dedicata alla Sicilia, dove il 25 settembre si voterà anche per le Regionali

Giuseppe Conte torna in Calabria. La sua sarà una vera e propria toccata e fuga e interesserà la sola città di Reggio Calabria. L'appuntamento è previsto per venerdì 16 settembre, alle ore 12, quando l'ex premier presidente del Movimento 5 stelle si intratterrà con i cittadini sul lungomare.

La visita di Conte in riva allo Stretto si inserisce in una tre giorni dedicata alla Sicilia, dove il 25 settembre si voterà anche per le Regionali. Il leader cinquestelle giungerà la sera di giovedì 15 a Catania, la mattina del 16 sarà a Messina e Reggio Calabria. Nel pomeriggio poi, tappa a Siracusa, Ragusa e infine a Gela. Sabato 17 sarà invece la volta di Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Palermo. Un tour de force in vista delle Politiche e a sostegno del suo candidato governatore della Sicilia Nuccio di Paola.