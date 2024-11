«Gli auguri più sinceri di buon lavoro al nuovo sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, a cui riconosciamo, dopo una campagna elettorale lunga e complessa, il merito di una vittoria netta al ballottaggio». Così in una nota interviene il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, sostenitore della proposta politica di Valerio Donato, risultato sconfitto nel turno di ballottaggio.

«Una vittoria da cui la comunità si spera possa trarre benefici sostanziali nel più breve tempo possibile. È interesse di tutti mettere al primo posto le prospettive di futuro del capoluogo di regione, soprattutto in questa difficile fase di grave crisi economica che colpisce di più le aree svantaggiate del Paese e i ceti sociali più esposti. Ci sarà modo e tempo, per analizzare approfonditamente i dati elettorali della città e soffermarsi sulle strategie del centrodestra che, tuttavia, ottenendo il 54 per cento dei consensi al primo turno e la maggioranza dei consiglieri comunali a Palazzo Santa Chiara, ha dimostrato di essere radicato e pulsante nel territorio. E di avere la forza elettorale e la responsabilità politica per svolgere le proprie funzioni istituzionali nel massimo rispetto del bene comune».