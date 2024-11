La soddisfazione del consigliere regionale Carlo Guccione dopo l’aggiudicazione provvisoria della gara per la realizzazione della metropolitana leggera di Cosenza

L’aggiudicazione della gara per la metropolitana leggera di Cosenza è un passaggio di grande rilevanza che apre la strada alla realizzazione di una delle più grandi e strategiche infrastrutture di trasporto pubblico del Meridione d’Italia che una volta portata a compimento realizzerà un collegamento veloce tra Cosenza e Catanzaro, tra l’Unical a Germaneto, in meno di un’ora e in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza.



Avevamo già fatto rilevare come la realizzazione della Metropolitana di Cosenza avrebbe prodotto vantaggi anche per il territorio del Savuto che beneficerà dell’ammodernamento della tratta Cosenza – Rogliano già finanziata con undici milioni di euro ma vincolata fin ora alla realizzazione della Metro leggera.

Con l’aggiudicazione della gara avremo finalmente la possibilità di vedere realizzato un asset strategico per lo sviluppo del nostro territorio e per la piena e concreta realizzazione di una unica, grande e strategica area urbana.



La metro di Catanzaro e quella di Cosenza impegnano oltre 300 milioni di euro e sono la pre-condizione per realizzare una infrastruttura su ferro che permetterà ai cittadini di Cosenza di avere una alternativa alla Salerno – Reggio Calabria per raggiungere Catanzaro e consentirà di collegare due province e la città capoluogo di regione (Catanzaro) con una città capoluogo di provincia (Cosenza). Dopo tante nostre insistenze la Regione ha bandito finalmente e messo a gara lo studio di fattibilità. Proprio in questi giorni la commissione di gara sta vagliando le nuove proposte presentate da importanti aziende nazionali per l’ammodernamento della tratta Rogliano - Soveria Mannelli - Catanzaro.



Sarà la più importante opera infrastrutturale per cui si prevede un impegno di spesa di 200 milioni di euro di fondi europei che permetterà di aprire una nuova pagina nel trasporto pubblico locale calabrese.