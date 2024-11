Il nuovo ospedale nella città bruzia e il Psc le questioni affrontate dal consigliere comunale. Intanto, l'esponente del Pd non esclude la sua candidatura in quota Orlando

Sono principalmente due le questioni che stanno a cuore al leader della Grande Cosenza Carlo Guccione. Una riguarda la collocazione del nuovo ospedale nell’area di Vaglio Lise. Un’occasione unica, secondo l’esponente del Partito Democratico, per dotare l’area urbana di un moderno nosocomio e per recuperare sul piano urbanistico la parte più degradata di Via Popilia. L’altra vicenda è invece quella del Psc, il Piano Strutturale Comunale adottato dall’amministrazione Occhiuto.

Psc nullo, procedure da ripetere

Per Guccione il documento è gravato da pesanti irregolarità essendo intervenute modifiche sullo strumento in epoca successiva all’approvazione degli organi regionali competenti. Di fatto, sostiene il consigliere, il Psc è nullo e tutte le procedure vanno ripetute daccapo. Inoltre, secondo l’esponente del centrosinistra, c’è anche un problema di merito poiché viene previsto un aumento nel centro storico di poco più di 650 abitanti: troppo pochi per puntare concretamente sul rilancio della città vecchia.

Sul voto parlamentare il consigliere non si sbilancia

Guccione ha sostenuto le proprie tesi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il capogruppo Pd in consiglio comunale Damiano Covelli, il segretario provinciale Luigi Guglielmelli, la consigliera di Palazzo dei Bruzi Alessandra Mauro. A poche settimane dalle politiche, inevitabile parlare anche delle imminenti scadente elettorali.

Salvatore Bruno