Il vice segretario nazionale del Pd a Cosenza per rilanciare il partito in vista delle prossime amministrative: ‘Presta e il Pd devono andare incontro agli elettori’

Il vice segretario nazionale del Partito Democratico Lorenzo Guerini è stato a Cosenza dove ha incontrato il gruppo dirigente del Partito presso la Federazione provinciale, in Viale Trieste, per discutere delle prossime elezioni alla presenza anche del candidato Lucio Presta e dei rappresentanti della coalizione.



Ad accogliere Lorenzo Guerini Nicola Adamo, Enza Bruno Bossio, Ennio Morrone e suo figlio Luca. Presente anche Giacomo Mancini.

"Siamo pronti per le elezioni amministrative, a Cosenza c'è una coalizione ampia, l'importante è che ci sia una condivisione dei programmi e una lealtà nel sostenere il candidato. Il problema non è Presta che va dal Pd o il Pd che va Presta, ma sono Presta e il Pd che devono andare dagli elettori” – ha dichiarato il vicesegretario.



"Non so se a Cosenza c'è un accordo con i verdiniani, ma dobbiamo tenere dentro con noi sia le forze politiche che le energie presenti nella città. Invito – continua - quanti non concordano sulla candidatura di Presta a valutare bene cosa c'è in gioco e quali le candidature competitive, perché è facile rompersi, ma anche cadere in scelte identitarie che poi non hanno la possibilità di giocarsi efficacemente la partita sul terreno elettorale".



Sulle mancate primarie il vice segretario precisa: “Il partito democratico sceglie i candidati o attraverso le primarie o attraverso una forte condivisione sul candidato”. Sul centrosinistra che corre da solo? “C’è bisogno di un consenso largo su un nome. Il frazionismo non aiuta”.



Per quanto concerne il delicato argomento relativo alla sanità che in queste ultime ore sta scuotendo la regione e in particolare su Scura: “Al commissario spetta il compito del controllo, alla Regione la gestione delle aziende sanitarie – commenta Guerini. Invito a costruire una collaborazione istituzionale”.